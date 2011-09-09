اخبار کوتاه تبلیغات اسلامی شهرستان سقز

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر تعاونی اعتبار بانوان همیار سقز در دیدار با مسئول تشکل های دینی تبلیغات اسلامی سقز از پرداخت وام با باز پسگیری سه درصد بهره به بانوان فرهیخته شهرستان سقز خبر داد.

محمد مرادی با بیان اینکه وام پرداختی تا سقف چهار میلیون تومان خواهد بود، اظهار داشت: در حال حاضر 15 نفر از بانوان که در حوزه فرهنگی و اجتماعی با تبلیغات اسلامی شهرستان فعالیت دارند، شناسایی شده اند و برای دریافت این تسهیلات معرفی می شوند.

تدوین چهار نشریه در طرح اوقات فراغت تابستان سقز

مسئول برگزاری طرح اوقات فراغت تبلیغات اسلامی شهرستان سقز بیان کرد: چهار نشریه با موضوعات مختلف، زن، رمضان و انتظار، جوان و قرآن، روابط دختر و پسر، سیمای روستا توسط هسته جوانان طرح اوقات فراغت تابستان ارائه شد.

حجت الاسلام نورالدین موسوی اظهار داشت: ارائه نشریات توسط هسته های جوان اهرمی در جهت شناسایی افراد شاخص و تاثیر گذار اطراف جوانان است که خوشبختانه در این زمینه جوانان فعال در هسته ها به این نکته مهم تاکید و توجه داشته اند و به شناسایی افراد تاثیر گذار در محیط زندگی اجتماعی خود پرداخته اند.

توزیع کتاب "تیشه‌ها و ریشه‌ها" در سقز



رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان سقز گفت: کتابچه تیشه ها و ریشه ها نوشته حبیب عباسی به همت اداره تبلیغات اسلامی سقز در بین اقشار تاثیرگذار این شهر توزیع شد.

حجت الاسلام محمد وحیدی با بیان اینکه کتابچه تیشه ها و ریشه ها نگاهی دقیق و مستند به مسائل فکری و اعتقادی جریانهای انحرافی و افراطی مذهبی که مخالف با مسائل معنوی است، بیان کرد: در این کتابچه نویسنده به بررسی تمامی منابع فقهی و تاریخی علمای دینی اهل تسنن و مباحث اعتقادی پرداخته و با نگاهی جامع خواسته حقایق افکار و اندیشه های افراطی و انحرافی را به رشته تحریر در آورده است.