به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا ارشادمنش با بیان این که به منظور تقویت و توسعه پروژه های قطارشهری در کشور، قسط دوم تخصیص 6 ماهه اول بودجه قطارشهری 9 کلان شهر تهران، مشهد، اصفهان، تبریز، اهواز، شیراز، کرج، قم و کرمانشاه در سقف 45 درصد، بالغ بر حدود 4 هزار و 500 میلیارد ریال در وجه ذی حسابی شهرداری های مربوطه تامین و توسط خزانه پرداخت شد، گفت: پرداخت 5 درصد از پیش پرداخت سهم فاینانس اعطائی ویژه دولت برای تامین قطارها و واگنهای مترو در سه کلانشهر اهواز، کرج و تهران است ازالزامات است.

وی ابراز امیدواری کرد: شهرداریهای مربوطه در واگذاری و تکمیل سهم 50 درصدی قانونی خود به شرکتهای مترو مربوطه اقدام کنند.