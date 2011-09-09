به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینها، دولت آمریکا روز گذشته چهار مقام ونزوئلایی را به اتهام ارتباط با نیروهای مسلح انقلابی کلمبیا (فارک) در کلمبیا (گروهی که در فهرست گروههای تروریستی آمریکا قرار دارد) تحریم کرد.

تصویر نیروهای مسلح انقلابی کلمبیا (فارک)

دفتر کنترل سرمایه های خارجی اداره خزانه داری آمریکا ( OFAC) "آمیلسار فیگوروآ سالازار" نماینده ونزوئلا در پارلمان آمریکای لاتین، "سلیور آنتونیو آلکالا کوردونز" فرمانده چهارمین رسته نیروهای مسلح ارتش، "فردی آلیریو برنال روسالز" عضو حزب اتحاد سوسیالیستی ونزوئلا و شهردار سابق کاراکاس و "رامون ایسیدرو مادریز مورنو" افسر سرویس اطلاعاتی را به ارتباط با گروه چپگرای فارک و قاچاق تسلیحات متهم کرد.

وزارت خزانه داری آمریکا انجام معاملات تجاری با این چهار نفر را ممنوع اعلام کرده و دارایی آنها را نیز بلوکه کرد.