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۲۹ آذر ۱۳۸۳، ۱۱:۵۱

غلامرضا موسوي:

مدير عامل خانه سينما انتخاب مي شود

انتخاب مدير عامل و برنامه هاي كلان آينده در دو نشست اخير هييت مديره "خانه سينما" مورد بحث و بررسي قرارگرفت.

به گزارش خبرنگار سينمايي "مهر"، سيد غلامرضا موسوي سخنگو و عضو هيات مديره خانه سينما ضمن اعلام مطلب فوق افزود: هيات مديره دردومين نشست خود، پس از بحث هاي مختلف ، برانتخاب مديرعامل به عنوان اولين تصميم اين هييت تاكيد كرد. ضمن اينكه برخلاف خبر منتشر شده ، نظراعضاي هيات مديره اساسا انتخاب مدير عامل غير سينمايي نبود.

وي ضمن ابراز تاسف از انتشار خبرهاي غير موثق توسط برخي مطبوعات، گفت: هيات مديره تلاش دارد تا با تعريف ويژگيهاي يك مدير اجرايي موفق، بتواند به مصداق هاي چنين انتخابي دست يابد. در همين راستا حتي تعدادي از اسامي نامزدهاي اين مسئوليت  نيز مطرح شده است، اما اين به معناي انتخاب يكي از آنان نيست. از سوي ديگرتلاش مي شود تا برنامه هاي آتي خانه سينما درجلساتي كه قطعا طولاني نيز خواهد بود، تدوين گردد. دستيابي به برنامه هاي كلان باعث مي شود تا هيات مديره به عنوان سياست گذار و مديرعامل به عنوان بازوي اجرايي هيات مديره به اهداف تعيين شده درزمانهاي تعيين شده دست يابد.

کد مطلب 140303

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