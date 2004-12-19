گراني ، شهد يلدا را زهركرد

شب يلدا در ميان اقوام ايراني تسلط سرما، تاريكي و طولاني ترين شب سال است و مردم تا طلوع صبح و شكست ديو تاريكي و سرما و دميدن خورشيد بيدار مي نشينند.

شب يلدا يا چله بزرگ، طولاني ترين شب سال نشانه يكي از ژرف ترين باورهاي اقوام ايراني به پيروزي هميشگي نور و روشنايي بر ظلمت و سياهي و نيكي بر پليدي است ، پيشينه يلدا و مراسمي كه در نخستين شب زمستان و بلندترين شب سال برپا مي كنند، سابقه اي بسيار دراز دارد ، اين رسوم ويژه آريايي هاست.

در اين شب اقوام گرد هم جمع مي شوند و با ميوه ، شيريني ، فال حافظ و قصه هاي بزرگترهاي فاميل شب را به صبح مي رسانند ، اما در اين ميان طي روزهاي اخير زهر گراني شهر شيرين اين شب را تلخ كرده است.

پير مردي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با اشاره به اينكه مراسم شب يلدا شب نزديكي بيشتر خانواده ها مي شود ، مي گويد : هر سال بچه ها و نوه هايم شب يلدا به منزل ما مي آيند ، من هم خيلي دوست دارم شب يلدا با هم باشيم اما براي فراهم كردن هزينه اين شب بايد از ماهها قبل با توجه به درآمد بازنشستگيم پس انداز كنم.

وي با تاكيد بر اينكه قيمت ميوه و تنقلات در روزهاي اخير بسيار افزايش يافته است ، مي افزايد : كنترلي بر قيمت ميوه صورت نمي پذيرد و مردم نيز مجبور به خريد هستند.

پيرمردي 70 ساله هم سخنان او را پي مي گيرد و اظهار مي كند : قديم ترها شب چله با آجيل هاي خانگي و تخمه خربزه و كدو حلوايي و لبو پخته سپري مي شد و به همه هم خوش مي گذشت ، اما الان با اين گراني و تجملات بيهوده انسان رغبتي براي برگزاري اين گونه مراسم ندارد و بدون رو دربايستي بگويم حتي از فرارسيدن آن ناراحت هم مي شويم.

زن ميانسالي با تاكيد بر اينكه حتي عرضه محصول در ميادين تره بار نيز تحت الشعاع شب يلدا قرار گرفته است ، مي گويد : هميشه مناسبت هايي همچون شب عيد و شب يلدا بهترين زمان براي سود ميوه و آجيل فروشهاست و آنها در اين فرصت ها كمترين ملاحظه اي نمي كنند ضمن اينكه دولت نيز نظارتي بر عملكرد آنها ندارد ، به طوريكه در محله ما سه مغازه ميوه فروشي وجود كه هر كدام از آنها يك قيمت ويژه براي ميوه ها دارند.

وي مي افزايد : با توجه به قيمت هاي بالا چندي نمي گذرد كه حداقل هاي شب يلدا نيز حذف مي شود و مردم سنت ديرينه اين شب و آداب و رسوم آن را فراموش مي كنند.