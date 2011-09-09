به گزارش خبرنگار مهر، مهدی کوچک زاده نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در نشست پرسش و پاسخ با دانشجویان در بیست و هشتمین نشست سالیانه دفتر تحکیم وحدت در خصوص وحدت میان اصولگرایان گفت: انسان اصولگرا همواره متمایل به وحدت و تفرقه متعلق به کفار است.

وی افزود: دلیل اختلافات همواره نداشتن معیار است و باید تلاش کنیم که همواره با هم باشیم. البته باید مشخص شود وحدت در میان اصولگرایان بر سر چه مواردی است.

نماینده مردم تهران با بیان اینکه شاخصی که امروز مورد قبول همه از جمله موسوی و کروبی تا عسگر اولادی و جبهه پایداری است خط امام خمینی(ره) به شمار می‌رود، گفت: باید ببینیم کدام جریان در عمل به این خط راستین احترام می‌گذارد و آن را اجرا می کند.

وی در ادامه گفت: اگر فردی به گونه‌ای سخن گفت که از آن حرف برداشت شد که وی می‌خواهد ملی گرایی را در مقابل اسلام گرایی قرار دهد این حرف حق نیست.

کوچک زاده در خصوص اصلاح طلبان نیز اظهار داشت: اصلاح طلبان به سه دسته تقسیم می‌شوند. اولین آنها صالح طلبانی ماند کروبی، خاتمی، موسوی و رفیق شان که نامه بی سلام به رهبر انقلاب نوشت و معتقدم اینها جماعتی به حساب می‌آیند که روی عصا هستند.

عضو جبهه پایداری اظهار داشت: عده‌ای دیگر افرادی هستند که در فتنه 88 به کف خیابان‌ها آمدند و آشوب طلب بودند که معتقدم که آنها اصلاح طلب نبودند.

وی دسته سوم را 13 میلیون رای دهنده موسوی دانست و گفت: در این 13 میلیون افراد بسیار خوبی وجود داشت که با آشوب طلبان تفاوت بسیاری داشتند و حساب آنها از دو جماعت دیگر جداست.

نماینده مردم تهران در مجلس در ادامه به سخنان اخیر رهبر معظم انقلاب در خصوص انتخابات اشاره کرد و گفت:‌برای اینکه انتخابات به چالش امنیتی تبدیل نشود قانون باید فصل الخطاب قرار بگیرد و لذا افرادی که برای ورود در انتخابات شرط و شروط می‌کنند تلاش مذبوحانه‌ای را آغاز کرده‌اند و نظام به هیچوجه به این سخنان توجهی نخواهد کرد.

وی در ادامه به تشکیل جبهه متحد اصولگرایان اشاره کرد و گفت: اعضای گروه هفت نفره که به گروه نظارت و داوری شهرت یافتند شامل سه نفر انتخاب شده توسط رئیس جمهور بودند که بعد از خانه نشینی رئیس جمهور دیگر مایل به نمایندگی ایشان نبودند و لذا در ادامه با پیوستن دو نفر از جامعه مدرسین و دو نفر از جامعه روحانیت مبارز گروه هفت نفره را تشکیل دادند.

کوچک زاده همچنین در خصوص گروه 8 نفره گفت: در این گروه نیز نمایندگانی از اضلاع مختلف اصولگرایی وجود دارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه برخی افراد در مجلس حوزه نفوذ و رای دارند و می توانند با قدرت سیاسی و مالی دیگر افراد را با خود همراه کنند گفت: معتقدم کلیت مجلس به دنبال این نیست که چیزی برخلاف منویات رهبر معظم انقلاب تصویب کند.

وی در ادامه تاکید کرد: عبدالله جاسبی رئیس دانشگاه آزاد هفته‌ای یک روز به مجلس شورای اسلامی می‌آید و نمایندگان نیز وی را همراهی می کنند اما این موضوع به معنای این نیست که نمایندگان این فرد را قبول دارند بلکه تنها به دنبال حل مشکلات مردم هستند و این از مزایای نمایندگان است.

نماینده مردم تهران در مجلس همچنین گفت: معتقدم مجلس در مسیر اجرای خواسته های ولایت فقیه مشکلی ندارد اما در عین حال افرادی بانفوذ رای بالا می‌توانند منویات خود را در مجلس اجرا کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص ریخت و پاش‌های انتخاباتی در کشورمان گفت: مردم ما با گرفتن پول به کسی رای نمی‌دهند اما در عین حال معتقدم ریخت و پاش در تبلیغات انتخاباتی زیاد است.

وی در ادامه به موضوع وحدت اصولگرایان اشاره کرد و گفت: اگر اصولگرایان بخواهند لیست واحد ارایه دهند باید یک مجموعه مورد قبول اکثریت تشکیل شود. معتقدم در حال حاضر آب و رنگ حزب‌های سیاسی ما دیگر مشتری ندارد و معلوم نیست برخی احزاب که ادعای سابقه دارند آیا در بدنه اجتماعی رای کسب می‌کنند یا نه.

کوچک زاده ادامه داد: ساز و کار وحدت اصولگرایان به غیر از توجه به اضلاع اصولگرایی باید به بدنه اجتماعی هم توجه کند.

عضو جبهه پایداری ادامه داد: بنده و همفکران من در مقطعی تنها طرفدار آرمان‌ها و گفتمان احمدی نژاد بودیم و لذا به وی رای دادیم و در آن زمان لازم می‌دانستیم رئیس جمهوری اسلامی ایران در مقابل رژیم صهیونیستی و استکبار ایستادگی کند و لذا امروز ما نباید در برابر رفتار احمدی نژاد پاسخگو باشیم چرا که تنها به گفتمان وی رای دادیم.

وی با بیان اینکه جبهه پایداری امروز تحت پرچم ولایت، طرفدار عدالت و معنویت است گفت: اگر فردی خواسته یا ناخواسته بخواهد حرف ولایت را زمین بگذارد عنایتی به او نخواهیم داشت.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در ادامه در پاسخ به سئوالی در خصوص نشریه خاتون گفت: به شدت با کج سلیقگی در برخی نوشته‌های نشریه خاتون مخالفم این که فردی رنگ مشکی چادر را به لجن بکشد خودش مستحق به لجن کشیده شدن است.

وی ادامه داد:‌ اما در عین حال برخی از افرادی که با نشریه خاتون مخالفت کردند فرصت طلبان سیاسی بودند در میان این عده برخی از آنها بیشترین مخالفت با امام(ره) و ولایت فقیه را داشتند. البته در عین حال برخی از سر صداقت با این نشریه مخالفت کردند که من هم جزو آنها بودم.

کوچک زاده افزود: معتقدم اقدام مهدی کلهر بی خردانه و پوچ بود.

وی در ادامه در خصوص شرط گذاری جبهه پایداری برای جبهه متحد اصولگرایان و ناراحتی آیت‌الله مهدوی کنی از این موضوع گفت:‌ من تا به حال ناراحتی از آیت‌الله مهدوی کنی ندیدم و این موضوع را سراغ ندارم اما فردی به نام نواب در هفته گذشته گفته بود که 8+7 هیچ شرط و شروطی را نمی‌پذیرد اما باید گفت شما چه کاره هستید که این حرف را می‌زنید.

وی ادامه داد: معتقدم مرزبندی برخی از افراد گروه 8 نفره به فتنه شفاف نیست. در چند مدت اخیر آقای کوهکن در مجلس نطقی را انجام داد و گفت که بی‌انصافی است که شما باهنر را اصولگرا نمی‌دانید.

عضو جبهه پایداری ادامه داد: معتقدم باهنر و لاریجانی در دایره اصولگرایی وجود دارند اما اگر کسی می خواهد در ساز و کار مدیریت انتخاباتی اصولگرایان قرار بگیرد باید شفاف‌ترین مواضع در قبال فتنه داشته باشد.

وی در همین زمینه به مواضع کاظم جلالی نماینده لاریجانی در کمیته واحد اصولگرایان اشاره کرد و گفت: اینکه فردی مانند جلالی در اوج فتنه عنوان کند که من دیپلمات هستم و موضع گیری سیاسی نمی‌کنم کار اشتباهی است چرا که رهبری در همان دوران خواص را به موضع‌گیری فرا خواند.

کوچک زاده با تاکید بر اینکه حضور علی لاریجانی به عنوان رئیس مجلس در جبهه متحد اصولگرایان هیچ توجیهی ندارد گفت:‌ اینکه 8+7 به عنوان ساز و کار اصلی جبهه متحد اصولگرایان از افرادی تشکیل شود که برخی از آنها دارای قدرت سیاسی هستند و امکانات مالی دارند کار درستی نیست.

وی در ادامه به مصاحبه محمدرضا باهنر با خبرگزاری مهر و گفته وی مبنی بر اینکه "برخی از اعضای فراکسیون اصولگرایان به دنبال محو 13 میلیون رای دهنده به میرحسین موسوی هستند" اشاره کرد و گفت:‌ احتمالاً یکی از آن 5 نفر از دیدگاه باهنر من هستم اما اینجا با صراحت اعلام می‌کنم که راضی نیستم کوچکترین توهینی به 13 میلیون طرفدار موسوی شود این را از سر ترس و باجدهی نمی‌گویم بلکه معتقدم حساب این 13 میلیون از آشوب طلبان جداست.

کوچک زاده ادامه داد: بنده باهنر را دوست دارم ولی نمی‌توانم در لیستی باشم که وی مسئول تهیه آن باشد.

بسیاری از جریان‌های سیاسی سابقه‌دار دچار هوای نفس شده‌اند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی کوچک زاده نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در ابتدای این جلسه در سخنانی با بیان اینکه دانشجویان و فعالان سیاسی باید به صورت کامل با میراث عظیم پیامبر(ص) یعنی قرآن و عترت آشنایی داشته باشند گفت:‌باید در خلوت خود ببینیم چه میزان در اعمال خود به این دو میراث پایبندیم.

وی در ادامه با بیان اینکه نباید دانشجویان بی هدف وارد مسایل سیاسی شوند، گفت: اگر بدون خط کش به بازار سیاست وارد شویم هوای نفس خط کش ما خواهد شد و لذا به افرادی مانند علی افشاری که امروز در دامان ضد انقلاب در آمریکا زندگی می کند تبدیل خواهیم شد.

وی با تاکید بر اینکه نباید بدون سند حرف‌ های هر روشنفکری را قبول کرد، اظهار داشت: متاسفانه در بسیاری از جریان‌های سیاسی سابقه‌دار هوای نفس غلبه پیدا کرده است.

نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به این که اگر انسان معیاری مستقل از خود برای ارزیابی موضوعات نداشته باشد خود را معیار و ملاک می داند، گفت: اگر انسان با معیار خود حق و باطل را از هم جدا کند قطعاً اسیر نفسانیات خواهد شد.

کوچک زاده تاکید کرد:‌ اگر معیار مستقل از نفس وجود نداشته باشد بسیاری از کارهای حق افراطی قلمداد می‌شود.

وی در همین زمینه اظهار داشت: مستقل نبودن معیار تصمیم گیری در انسانها از نفس موجب می‌شود تا اگر رسانه‌ای هتاکی کرد و دروغ پراکنی کرد و برخی مقابل آن ایستادند به آن فرد افراطی بگویند در حالی که به هیچوجه این گونه نیست.

نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه اسلام دین اعتدال است، گفت: معنی این موضوع این است که اگر در تظاهرات فتنه 88 افرادی بدتر از خس و خاشاک به خیابان‌ها آمدند و برخی در مقابل بعد از مدتی گفتند که آنها را آزاد کنید باید مواضع آن افراد را بررسی کنیم. چرا که این افراد مدعیان اعتدال هستند و دیگران را که به دنبال مجازات آشوبگران هستند افراطی می‌خوانند.

کوچک زاده اظهار داشت: ایده‌آل نظام اجرای احکام اسلامی است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: اگر پافشاری بر موضع حق افراطی گری محسوب می‌شود، امام خمینی(ره) اولین فرد افراطی بود که اعلام کرد شاه باید برود و لذا معتقدم پافشاری بر موضع حق به هیچوجه افراطی گری نیست.