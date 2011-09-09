رهبری کلید حل معما در نظام جمهوری اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، امام جمعه شهرری در خطبه های نماز جمعه این هفته با اشاره به برگزاری اجلاس اخیر خبرگان رهبری افزود: مجلس خبرگان رهبری از سوی حضرت امام راحل مطرح و در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز برای کلیه امور و تصمیمات آن قوانینی تصویب شد.

وی گفت: همانطور که مقام معظم رهبری نیز فرموده اند ، بدین شکل نخواهد بود که ولی فقیه هر طوری که خواست امور را انجام دهد بلکه این نحوه عمل کردن به منزله دیکتاتوری است و عدالت در این شکل حکومتداری پایمال می شود.

خطیب جمعه شهرری افزود: در نظام جمهوری اسلامی ایران ولی فقیه از سوی منتخبین مردم، برگزیده می شود و ولی فقیه عادل و مردمی که طبق قانون اساسی تکلیف آن را مشخص کرده، در رأس حکومت اسلامی قرار خواهد گرفت.

وی با اشاره به دستاوردهای مهم نشست اخیر اعضای مجلس خبرگان و مهمتر از آن دیدار با رهبرمعظم انقلاب، اظهار داشت: فقه سیاسی در دین اسلام از جایگاه ویژه ای برخوردار است و باید گفت که این مطلب جدیدی نیست و از طرفی تمامی پیامبران و امامان سیاسی ترین افراد دوران خود بودند.

شاهچراغی با اشاره به نزدیک شدن به 11سپتامبر و سالگرد وقوع انفجار برج های دوقلو آمریکا گفت: این حادثه طبق نظرسنجی های به عمل آمده، کار خود دولت آمریکا بوده و هدف از این عمل ننگین، در اصل حمله به کشورهای عراق و افغانستان جهت ایجاد منطقه ای امن برای رژیم صهیونیستی است.

وی گفت: بعد از گذشت سالها از این حادثه، آثار آن گریبان گیر دولت آمریکا و اقتصاد این کشور شده و نه تنها امنیتی برای رژیم غاصب اسراییل تامین نشد بلکه موجب بیداری اسلامی در کشورهای منطقه و سرنگونی چهار تن از دیکتاتوران پیر شده است.