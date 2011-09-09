به گزارش خبرنگار مهر، پس از آنکه بازیکنان استقلال و تراکتورسازی بدن‌های خود را گرم کردند و قصد بازگشت به رختکن را داشتند، با هم خوش و بش می کردند. در این بین برخورد جاسم کرار با بازیکنان تراکتورسازی جالب بود. او با حالتی خاص برای آنها کری می خواند!

بازی استقلال - تراکتورسازی البته حواشی دیگری هم داشت که در زیر بدان اشاره می شود:

* زمانی که اسامی بازیکنان و مربیان تراکتورسازی خوانده می شد، برخی تماشاگران استقلال امیرحسین صادقی و امیر قلعه نویی را تشویق کردند و گروهی دیگر علیه این دو شعار می دادند. در این بین آنها برای شعار دادن علیه سیاوش اکبرپور اتفاق نظر داشتند و این بازیکن را هو کردند!

* تشویق فرهاد مجیدی در زمان خواندن اسامی بازیکنان تیم استقلال از دیگر نکات حاشیه‌ای پیش از آغاز دیدار استقلال - تراکتورسازی بود. تماشاگران استقلال بصورت ویژه کاپیتان تیم محبوب خود را تشویق کردند.

* بازهم شاهد حضور افراد متفرقه در جایگاه خبرنگاران ورزشگاه آزادی بودیم.

* در ضلع شمالی زمین چمن ورزشگاه آزادی دو تیر دروازه مشاهده می شد. این دو تیر دروازه برای تمرین هفته گذشته تیم ملی بود که به ورزشگاه آورده بودند.

* هواداران دو تیم که در سکوهای نزدیک به هم نشسته بودند به سمت یکدیگر اشیای مختلف را پرتاب می کردند. تماشاگران استقلال حتی به سیاوش اکبرپور بازیکن فصل گذشته تیم خود نیز رحم نکردند و به سمت او اشیایی را پرتاب کردند.

* تماشاگران تراکتورسازی بصورت ایستاده و فشرده بازی را تماشا می کردند. تعدادی از آنها روی دیواره‌های ورزشگاه نشسته بودند که با تاکید نیروهای انتظامی به روی سکوها هدایت شدند.

* درگیری و جدال لفظی تماشاگران دو تیم تا زمان به ثمر رسیدن گل استقلال ادامه داشت. پس از این گل تماشاگران تراکتورسازی سکوت کردند.

* از سوی سازمان لیگ برتر یاد و خاطره شهدا گرامی داشته شد.

* بازیکنان تیم استقلال در زمان ورود به زمین بنری در دست داشتند که روی آن یاد و خاطره شهدای هفده شهریور گرامی داشته شده بود.

* شادی فرهاد مجیدی پس از گلزنی جالب بود. او با سرعت خود را به پشت نیمکت تراکتورسازی رساند و شادی‌اش را با هواداران تقسیم کرد. پرویز مظلومی هم دوان دوان خود را به مجیدی رساند و کاپیتان و دیگر بازیکنان تیمش را به آغوش کشید.

* تماشاگران استقلال از هم اکنون برای بازی هفته آینده با پرسپولیس کری می خواندند. آنها شعار می دادند، "هر کی قرمز بپوشه آبی سوراخش می کنه"!

* استقلالی‌ها هر زمان که سیاوش اکبرپور صاحب توپ می شد، او را هو می کردند.

* هواداران استقلال قصد داشتند حصاری که توسط نیروی انتظامی بین آنها و هواداران تراکتورسازی به وجود آمده بوده را رد کرده و در این جایگاه‌ها مستقر شوند که نیروهای انتظامی جلوی آنها را گرفت. درگیری بین هواداران بسیار زیاد بود و از پرتاب اشیا به سمت هم دریغ نمی کردند.

* بهتاش فریبا که در دیدارهای گذشته مجوز حضور روی نیمکت استقلال را نداشت در دیدار مقابل تراکتورسازی روی نیمکت نشسته بود و توصیه‌های فنی را به بازیکنان منتقل می کرد.

* پس از گشوده شدن دروازه تراکتورسازی امیر قلعه نویی برای دقایقی روی نیمکت نشست.

* به همان اندازه که مظلومی بعد از گل استقلال شادی کرد، واکنش قلعه نویی بعد از گل حسینی عادی بود.

* در دقایق پایانی نیمه اول امیر قلعه نویی به داور اعتراض کرد که محسن ترکی واکنش او را بی پاسخ نگذاشت و سرمربی تیم تراکتورسازی را به سکوت دعوت کرد. در این لحظه برخی از هواداران استقلال با بدترین الفاظ سرمربی گذشته تیم خود را مورد خطاب قرار دادند.

* مربیان تیم تراکتورسازی در دقایق پایانی نیمه اول بشدت نسبت به عملکرد داور اعتراض داشتند.

* تماشاگران استقلال در زمان خروج امیر قلعه نویی از زمین در بیرون دو نیمه شعار می دادند: بی غیرت، بی غیرت!

* زمانی که هواداران استقلال علیه قلعه نویی شعار می دادند، مسئول کانون هواداران باشگاه استقلال برافروخته شده بود و در حال تماس با لیدرهای هواداران بود تا مانع از شعار دادن آنها شود.

* در بین دو نیمه نفرات ذخیره تیم تراکتورسازی و میلاد میداودی بدن خود را گرم می کردند تا آماده ورود به زمین شوند.