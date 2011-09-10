به گزارش خبرنگار مهر، تئاتر یکی از هنرهای هفت گانه است که ریشه در آئین های مذهبی و اجتماعی دارد و همان طور که مقام معظم رهبری نیز تاکید داشته اند می تواند نقش یک منبر را داشته باشد.



تئاتر این ظرفیت را دارد که وقتی با یک نمایشنامه قوی به روی صحنه رود تاثیرگذاری انکارناپذیری داشته و اگر محتوای این نمایش نامه باورهای دینی و حماسی یک ملت باشد بتواند همچون سفیری، وسیله انتقال آنها باشد.



در این میان تئاتر قم به دلیل داشتن هنرمندانی برجسته در زمینه تئاتر آئینی، نمایش نامه نویسان برجسته مذهبی، غرابت و ارتباط با کارشناسان مذهبی برای تامین محتوای نمایش نامه های مذهبی و دینی و موقعیت ویژه فرهنگی، معنوی و مذهبی شهر مقدس قم می تواند از سوی مسئولان وزارت ارشاد به عنوان پایگاه تئاتر دینی کشور نامگذاری شود.



بیشترین کار در زمینه تئاتر دینی متعلق به قم است



در این رابطه، رئیس انجمن هنرهای نمایشی استان قم معتقد است: قم در بحث تئاتر دینی دارای ظرفیتهای بسیاری است به طوری که هم اکنون بیشترین کارهای دینی در زمینه تئاتر در کشور متعلق به قم است و علاوه بر تئاتر دینی نمایشهای خوبی نیز در حوزه دفاع مقدس در قم کار می شود.

رضا ابوذر اضافه کرد: تنها در ماه های خرداد، تیر و مردادماه امسال، 5 کار در قم اجرا شد که از این میان، 3 نمایش در حوزه تئاتر دینی بود و 2 تای دیگر نیز محتوای اجتماعی داشت که پایه آنها نیز دینی بوده است.



نمایش تئاتر دینی در استان های دیگر در مقایسه با قم کمرنگ‌ تر است



وی می گوید: این در کشور بی نظیر است چرا که اجرای کار دینی به مراتب در استان های دیگر کم رنگ تر است و درون مایه بیشتر آنها اجتماعی آن هم در زمینه اعتیاد، فقر و ... است و بعضا نیز نمایشنامه های غربی به روی صحنه می رود برای مثال نمایشنامه هملت در دفعات مختلف با نگاه های مختلف به اجرا در می آید.



ابوذر اعتقاد دارد قم می تواند پایگاه تئاتر دینی کشور باشد و در این خصوص می گوید: قم دارای نمایش نامه نویسان برجسته همچون حسین فدایی حسین، محمد علی خبری، علی تفضلیان، کوروش زارعی و محمد جواد طاهری در زمینه تئاتر دینی و آئینی است و این باید برای مسئولین وزارت ارشاد جا بیافتد که قم ظرفیت این کار را دارد.



انتخاب قم به عنوان پایگاه تئاتر دینی موجب پختگی نمایشنامه های مذهبی در سطح کشور می شود



وی این کار را به دلیل این که امکان مشاوره گرفتن از کارشناسان برجسته مذهبی در شهر قم به مراتب فراهم تر است موجب پختگی نمایش نامه های دینی در سطح کشور می داند و اضافه می کند: اگر دبیرخانه دائمی تئاتر دینی کشور در قم استقرار یابد علاوه بر این، امتیاز بزرگی برای تئاتر قم محسوب می‌شود که می‌تواند هم از نظر مالی، هنر تئاتر استان را تغذیه کند و هم امکانات آن را به روز کند.



ما می توانیم تئاتر دینی را در سطح بین المللی عرضه کنیم



رئیس انجمن هنرهای نمایشی استان قم یادآور شد: مسئولین وزارت ارشاد باید نگاه بسته به تئاتر شهرستان ها را کنار بگذارند و به تئاتر کشور نگاه ویژه داشته باشند تا بتوانیم تئاتر را در سطح بین المللی عرضه کنیم و ما می توانیم از طریق رایزن های فرهنگی خود در کشورهای دیگر، مردم آن سرزمین ها را از طریق تئاتر دینی به دین اسلام و مذهب تشیع جذب کنیم و این دور از دسترس نیست همچنان که در سال های گذشته نیز تئاتر دینی "غریبه شام" از قم، خارج از مرزهای ایران و در کشورهایی مثل عراق و هندوستان به نمایش درآمد.

البته تنها تکیه بر داشته های موجود برای داشتن این داعیه که قم می تواند پایگاه تئاتر دینی کشور باشد کافی نیست و باید در این زمینه کارها و برنامه ریزی های حساب شده ای نیز برای تقویت و ارتقای ظرفیت های موجود وجود داشته باشد.



تشکیل کانون نمایشنامه نویسان استان قم



در این رابطه، رئیس انجمن هنرهای نمایشی استان قم بیان می کند: دراین راستا و به منظور ارتقای سطح دانش نیروهای جوان استان در زمینه ادبیات نمایشی و نمایش نامه نویسی، تابستان سال گذشته کانون نمایش نامه نویسان استان تشکیل شد.



وی با اشاره به این که تعداد معدودی از نیروهای جوان استان در زمینه ادبیات نمایشی تحصیلاتی را گذرانده بودند، یادآور شد: این کانون متشکل از افرادی که در زمینه ادبیات نمایشی کار تجربی انجام داده بودند و یا تحصیلات این رشته را داشتند شکل گرفت که هم اکنون 15 عضو ثابت و 20 عضر ناپیوسته دارد.



ابوذر با بیان این که نویسندگان عضو این کانون بیان و ذوق خوبی در زمینه ادبیات نمایشی دارند، تصریح کرد: طرح و ایده های ارائه شده از سوی این افراد هر دو هفته یکبار در جلسه ای که با حضور تمامی اعضاء برگزار می شود، نقد و بررسی می شود که تا کنون چندین نمایش نامه فاخر از دل این کانون بیرون آمده است.



وی افزود: از جمله این نمایش نامه ها، نمایش نامه "شیپورهای طلا سرود مرگ نمی خوانند" در مورد امام رضا(ع) است که اخیرا به مدت 10 شب در قم به اجرا درآمد و به بخش مسابقه هشتمین جشنواره ملی رضوی نیز راه پیدا کرد.

رئیس انجمن هنرهای نمایشی استان قم همچنین پخش فیلم نمایش های فاخر جهان و نقد و بررسی این آثار در زمینه های مختلف متن، کارگردانی و ...، برگزاری ورک شاپ های مختلف با حضور اساتید برجسته کشور، داشتن بحث اقتباس از قرآن و متون های کهن ایرانی، همچنین آن بخش از متون خارجی که با فرهنگ ما همخوانی دارد و تبدیل آن به نمایش نامه را از جمله برنامه های آموزشی این کانون نام برد.



برگزاری جشنواره تئاتر استانی نیمه دوم مهرماه امسال



وی در بخش دیگری از سخنان خود به برگزاری جشنواره تئاتر استانی اشاره کرد و گفت: این جشنواره نیمه دوم مهرماه از نوزدهم تا بیست و دوم برگزار می شود و در این دوره 32 نمایشنامه به دبیرخانه این جشنواره ارسال شده است که در نهایت 25 نمایش نامه به مرحله بازبینی راه پیدا کرد.



ابوذر تصریح کرد: هم اکنون این 25 گروه ساماندهی و در مکان های تعیین شده از جمله مجتمع شهید کلهری، سازمان جوانان استان قم و تعدادی در منازل علی رغم مشکلات مالی و کمبود امکانات سخت افزاری با دل و جان مشغول تمرین هستند تا ثابت کنند تئاتر قم استعدادهای درخشان و جوان بسیاری دارد.



ارتباط پررنگ تر با حوزه علمیه مستلزم استقرار دبیرخانه تئاتر دینی کشور در قم



وی همچنین در ادامه در خصوص تعامل انجمن هنرهای نمایشی استان با مراکز حوزه علمیه گفت: ارتباط خوبی بین این انجمن و مراکز وابسته به حوزه علمیه از جمله موسسه امام صادق(ع) و حوزه علمیه خواهران وجود دارد اما لازم است تا این تعامل حتی در عرصه تئاتر کشور نیز پررنگ تر و بیشتر شود و این مستلزم این است تا دبیرخانه دائمی تئاتر دینی کشور در قم راه اندازی شود.

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الهام رحیمی