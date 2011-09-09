دوران جدید جهان عرب/ امید مصریها به ساختن آینده ای روشن

به گزارش خبرگزاری مهر، "طارق عثمان" از نویسندگان و تحلیلگران مصری در گفتگو با روزنامه اتریشی "استاندارد" درباره شرایط مصر بعد از سقوط دیکتاتور اظهار داشت: شرایط در مصر حدود شش ماه بعد از سقوط مبارک همچنان از هم گسیخته است و این با توجه به تغییرات سیاسی و اجتماعی که کشور ما در این مدت تجربه کرده کاملا معمولی است.

وی افزود: طبیعتا شک و تردیدهای زیادی درباره آینده مصر وجود دارد، اما یک دوران جدید به روی کشور ما و جهان عرب باز شده که امیدهای بسیاری را با خود به همراه آورده است. در بخشهای وسیعی از جهان عرب و همچنین در مصر در شصت یا هفتاد سال اخیر خطاهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بسیاری وجود داشته است. آنچه که در حال حاضر اتفاق افتاده تنها شورش علیه رژیمهای سرکوبگر و دیکتاتوری نبوده، بلکه شروع یک دوران جدید در تمام منطقه است.

وی افزود: این دوران جدید به احتمال زیاد کاملا متفاوت و به گونه ای دیگر از آنچه که قبل بوده می باشد. به همین دلیل انسانها کاملا پر امید و سرشار از نیروهای پتانسیلی هستند.

این تحلیلگر مصری در پاسخ به این پرسش که جوانان مصری انقلابشان را امروز چگونه می بینند اظهار داشت: جوانان مصری ایجادکنندگان این انقلاب بوده اند و در کشور ما بیش از نیمی از جمعیت زیر سی سال سن دارند. که تقریبا تعداد آنها چهل میلیون نفر است. دو سوم این جمعیت زیر بیست سال هستند. و این یک جمعیت فوق العاده جوان را در کشور ما نشان می دهد.

وی افزود: اکثریت جوانان مصری شانس برگشت کشورشان به دوران خطاها و اشتباهات دوران قبل که فشارهای زیادی را به آنها وارد کرد از دست رفته ارزیابی می کنند. آنها این انقلاب را شانس خود برای ساختن یک آینده جدید با دستهای خود می دانند.

"طارق عثمان" با تاکید بر اینکه نظرهای متفاوتی در بین مردم مصر وجود دارد در عین حال تصریح کرد: اما بخش عظیمی از مردم و گروههای جامعه بخصوص طبقه متوسط مصر به آینده چشم دوخته اند و به هیچ وجه به برگشت به گذشته فکر نمی کنند.

این تحلیلگر مصری در بخش دیگری از این گفتگو با تاکید بر اینکه انتخابات پارلمانی آینده در مصر یک انتخابات آزاد خواهد بود اظهار داشت: اسلامگراها به احتمال زیاد اکثر صندلیهای پارلمان مصر را در این انتخابات از آن خود خواهند کرد.

وی در بخش دیگری از این گفتگو تصریح کرد که مصر در پنج تا ده سال آینده نفوذ بسیاری را در دیگر کشورهای جهان عرب خواهد داشت.

"طارق عثمان" افزود: تفاوتهای بزرگی بین مصر و تونس وجود دارد. مصر بسیار بزرگتر از تونس است. بنابراین دینامیک اجنماعی در مصر قوی تر است. حرکتهای اسلامی در مصر هم بسیار قوی تر از تونس می باشد. از طرفی مصر مفهوم استراتژیک و مهمتری را با توجه به وسعتش، شرایط ژئوپلیتیک و نفوذش در منطقه دارا می باشد. به همین دلیل هم غرب و هم کشورهای غربی به دنبال کردن تحولات مصر بیش از تونس علاقمندند.