350 دانشجوی لرستانی آموزشهای فنی و حرفه ای را فراگرفتند

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی رحمتی در این رابطه اظهار داشت: این دانشجویان در سه ماهه اول سالجاری در کلاسهای آموزشی فنی و حرفه ای شرکت کردند.

وی یادآور شد: دراین مدت بیش از 17 دوره آموزشی در رشته های کارور GIS ، کارور Selid works ، کارور MATLAB ، شهروند الکترونیک و طراحی سازه های سه بعدی با نرم افزار ETABS در دانشگاه لرستان برگزار شد.

کارشناس آموزش های پیشرفته اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان لرستان ادامه داد: در این دوره ها تعداد 350 نفر از دانشجویان دانشگاه لرستان شرکت و به میزان 30 هزار نفر ساعت آموزش دیدند.

رحمتی یادآور شد: علاوه بر این دوره ها، دوره های آموزش و پرورش گلهای زمینی و دارویی و پرورش قارچ دکمه ای و صدفی در دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان برگزار شد.