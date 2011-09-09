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۱۸ شهریور ۱۳۹۰، ۱۷:۴۵

رحمتی خبر داد:

350 دانشجوی لرستانی آموزشهای فنی و حرفه ای را فراگرفتند

350 دانشجوی لرستانی آموزشهای فنی و حرفه ای را فراگرفتند

خرم آباد - خبرگزاری مهر: کارشناس آموزش های پیشرفته اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان لرستان از بهره مندی 350 نفر از دانشجویان استان از آموزش های فنی و حرفه ای خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی رحمتی در این رابطه اظهار داشت: این دانشجویان در سه ماهه اول سالجاری در کلاسهای آموزشی فنی و حرفه ای شرکت کردند.

وی یادآور شد: دراین مدت بیش از 17 دوره آموزشی در رشته های کارور GIS، کارور Selid works، کارور MATLAB، شهروند الکترونیک و طراحی سازه های سه بعدی با نرم افزار ETABSدر دانشگاه لرستان برگزار شد.

کارشناس آموزش های پیشرفته اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان لرستان ادامه داد: در این دوره ها تعداد 350 نفر از دانشجویان دانشگاه لرستان شرکت و به میزان 30 هزار نفر ساعت آموزش دیدند.

رحمتی یادآور شد: علاوه بر این دوره ها، دوره های آموزش و پرورش گلهای زمینی و دارویی و پرورش قارچ دکمه ای و صدفی در دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان برگزار شد.

کد مطلب 1403102

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