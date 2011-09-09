به گزارش خبرگزاری مهر، مجید عباسپور در این رابطه اظهار داشت: در این رقابتها 250 ورزشکار از 5 استان حضور دارند که رقابتهای بانوان از روز پنج شنبه در سالن میراسماعیلی شرکت مخابرات لرستان آغاز شد.
وی ادامه داد: مسابقات تیراندازی با کمان قهرمانی کشور در مسافت 18 متر و در دو رشته کامپوند و ریکرو برگزار شد.
رئیس هیئت تیراندازی با کمان لرستان یادآور شد: روز جمعه نیز این مسابقات در بخش مردان در سالن ورزشی قاضیآباد پیگیری شد.
عباس پور افزود: نفرات برتر در هفدهمین دوره مسابقات تیر و کمان قهرمانی آسیا که قرار است از ۲۷ شهریور تا ۳ مهرماه امسال در تهران برگزار شود، شرکت میکنند.
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