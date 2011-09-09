  1. استانها
  2. لرستان
۱۸ شهریور ۱۳۹۰، ۱۷:۴۴

مسابقات تیراندازی با کمان کشور در خرم‌آباد برگزار شد

مسابقات تیراندازی با کمان کشور در خرم‌آباد برگزار شد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت تیراندازی با کمان لرستان گفت: رقابت‌های تیراندازی با کمان قهرمانی کشور در دو رده آقایان و بانوان در خرم آباد برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید عباس‌پور در این رابطه اظهار داشت: در این رقابت‌ها 250 ورزشکار از 5 استان حضور دارند که رقابت‌های بانوان از روز پنج شنبه در سالن میراسماعیلی شرکت مخابرات لرستان آغاز شد.

وی ادامه داد: مسابقات تیراندازی با کمان قهرمانی کشور در مسافت 18 متر و در دو رشته کامپوند و ریکرو برگزار شد.

رئیس هیئت تیراندازی با کمان لرستان یادآور شد: روز جمعه نیز این مسابقات در بخش مردان در سالن ورزشی قاضی‌آباد پیگیری شد.

عباس پور افزود: نفرات برتر در هفدهمین دوره مسابقات تیر و کمان قهرمانی آسیا که قرار است از ۲۷ شهریور تا ۳ مهرماه امسال در تهران برگزار شود، شرکت می‌کنند.

کد مطلب 1403105

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها