به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی فوتبال مونته نگرو هفته گذشته در رقابت های مقدماتی یورو 2012 با نتیجه 2 بر یک مقابل ولز شکست خورد و با 11 امتیاز از 6 بازی پس از انگلستانی قرار گرفت که در بازی 7 اکتبر تنها با کسب یک امتیاز به مرحله پایانی این رقابت ها در لهستان و اوکراین راه پیدا خواهد کرد.

بر پایه گزارش یاهو، مسئولان مونته نگرو به جای کرانیکار "برانکو برنوویچ"، هافبک پیشین تیم فوتبال مونته نگرو، را برای هدایت تیم خود برگزیدند.

کرانیکار در سال 2009 به عنوان سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس انتخاب شد اما پس از گذشت چند هفته جای خود را به علی دایی داد.