كتاب فلسفه : موضوعات و متفكران منتشر مي شود

به گزارش خبرنگار گروه دين وانديشه خبرگزاري "مهر"، اين اثر مورد توجه دانشجويان سطوح ابتدايي فلسفه قرار مي گيرد. آنها با مطالعه اين اثر مي توانند توانايي هاي خود را در تحليل و ارزيابي آثار فلاسفه گسترش دهند و از حس داوري خود به نحوي مطلوبي استفاده كنند. نويسنده در اين اثر به طور مختصر شرح حال فيلسوفان بزرگ را آورده ، در هر فصل هدف هاي ياديگيري را براي خواننده مشخص كرده و در حاشيه كتاب درباره كلمات كليدي توضيحاتي ارائه داده است.

فهرست مطالب اين اثر عبارت است از موضوعات : نظريه معرفت، فلسفه اخلاق، فلسفه دين، فلسفه، ذهن، فلسفه سياسي، فلسفه علم، مقدمات زيبايي شناسي؛ متفكران: كتاب جمهوري افلاطون، اخلاق ارسطو، تفكرات دكارت، تحقيقات هيوم، ايدئولوژي ماركس، نظر ميل درباب آزادي، نيچه فراتراز خير و شر، مشكلات فلسفي راسل، زبان، حقيقت و منطق در نظر آير، اگزيستانسياليزم و اومانيسم سارتر، تفكر نقدي، مهارت هاي يادگيري براي دانشجويان فلسفه.

