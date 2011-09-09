به گزارش خبرگزاری مهر، متن کامل نامه محمد خزاعی ـ سفیر و نماینده دائم ایران نزد سازمان ملل متحد در نیویورک ـ به دبیرکل سازمان ملل بدین شرح است:

« عالیجناب

به دستور دولتم مایلم توجه شما را به اظهارات آقای نیکلاس سارکوزی ـ رییس‌جمهور فرانسه ـ که در تاریخ 31 اوت 2011 توسط رسانه‌های بین‌المللی گزارش شد جلب کنم که در آن وی به طور غیرقابل توجیه و تحت تصورات نادرست و کاذب درباره فعالیت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز ایران درباره استفاده از زور علیه جمهوری اسلامی ایران هشدار داد و گفت که "جاه‌طلبی‌های هسته‌ای نظامی و بالستیک ایران تهدیدی روزافزون به حساب می‌آید که ممکن است به یک حمله بازدارنده علیه سایت‌های هسته‌ای ایران منجر شود که خود باعث بحرانی جدی خواهد شد ...".

جمهوری اسلامی ایران نگرانی عمیق و محکومیت چنین اظهارات تحریک‌آمیز، غیرقابل توجیه و غیرمسوولانه علیه ایران را ابراز می‌کند. چنین اظهاراتی نقض آشکار بنیادین‌ترین ضوابط منشور سازمان ملل و اصول پایه قوانین بین‌المللی است و علاوه بر آن با تلاش‌های جهانی برای تقویت صلح و ثبات منطقه‌ای و بین‌المللی تضاد دارد.

ایران در زمینه رد و مخالفت با همه تسلیحات کشتار جمعی از جمله تسلیحات هسته‌یی در راس سایر کشورها قرار دارد.

جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشور عضو معاهده منع گسترش تسلیحات هسته‌یی در بسیاری موارد از جمله در نهادهای بین‌المللی مربوطه به طور رسمی اعلام کرده است که تسلیحات هسته‌ای کشنده‌ترین و غیرانسانی‌ترین نوع تسلیحات هستند و جایی در دکترین دفاعی ایران ندارند، علاوه بر آن از سال 1974 تاکنون ایران از هیچ‌گونه تلاشی در تحقق عاری‌سازی منطقه خاورمیانه از تسلیحات هسته‌ای در چارچوب سازمان ملل و کنفرانس‌های بررسی معاهده منع اشاعه دریغ نکرده است.

من علاوه بر آن مایلم موضع دولتم را مبنی بر این که جمهوری اسلامی ایران به هیچ عنوان قصد حمله به هیچ کشوری را ندارد تکرار کنم. با این وجود ایران طبق حق مسلم‌اش تحت ماده 51 منشور سازمان ملل در دفاع از خود در برابر هرگونه حمله‌ای علیه ملت ایران و اتخاذ اقدامات دفاعی برای محافظت از خود تردید نخواهد کرد.

در هر صورت جای تاسف است که رییس‌جمهور فرانسه که چنین اظهارات تحریک‌آمیز و اتهامات بی‌اساسی را علیه برنامه هسته‌ای ایران مطرح می‌کند، نسبت به پیشینه بی‌سابقه رژیم اشغالگر قدس در زمینه پیروی نکردن از قطعنامه‌های شورای امنیت و جنایاتی که در حد جنایات علیه حقوق بشر هستند و نیز توسعه پنهانی و مالکیت غیرقانونی تسلیحات هسته‌ای که تهدیدی بی‌سابقه برای صلح و ثبات منطقه ای و نیز بین‌المللی به حساب می‌آید، سکوت کرده است.

سپاسگزار می‌شوم اگر این نامه را به عنوان سندی در شورای امنیت به گردش درآورید.

محمد خزاعی

سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل»

به گزارش مهر، رونوشت این نامه به نواف سلام ـ رئیس شورای امنیت سازمان ملل ـ و جوزف دیس ـ رییس مجمع عمومی سازمان ملل ـ نیز ارسال شده است.