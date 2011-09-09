به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، نیروهای بین المللی کمک به برقراری امنیت در افغانستان (ایساف) در بیانیه ای از کشته شدن دو نظامی ناتو بر اثر انفجار بمب در جنوب افغانستان خبر داد.

اگرچه در این بیانیه به هویت افراد کشته شده اشاره نشده است اما سربازان آمریکا، انگلیس و استرالیا در ولایت های جنوبی افغانستان مستقر هستند.

در پی کشته شدن این دو نظامی ناتو تلفات ناتو از ابتدای 2001 تاکنون به بیش از 420 نفر رسید که بیشترین این افراد آمریکایی بودند.

خبر دیگر اینکه تحقیقات ناتو نشان داد نیروهای آمریکایی به طور اشتباهی به "احمد امید خپلواک" خبرنگار بی بی سی در جولای گذشته در دفتر کارش در ولایت اروزگان شلیک کرده اند.

سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ادعا کرد احمد امید خپلواک را به عنوان یکی از اعضای طالبان اشتباه گرفته و بدین منظور به وی شلیک شده است.

همچنین دولت آمریکا روز گذشته اعلام کرد که در پی تاسیس پایگاه های نظامی دائمی در افغانستان یا حضور مستمر نظامیان در این کشور که تهدیدی برای کشورهای همسایه باشد، نیست.

این بیانیه پیش از آغاز مذاکرات دو روزه مقامات آمریکا و افغانستان در واشنگتن درباره پیمان راهبردی جدید و عقب نشینی نظامیان از افغانستان در سال 2014 منتشر شد.

"مارک گروسمن" نماینده ویژه آمریکا در افغانستان و پاکستان و "دوگ لوت" معاون ویژه رئیس جمهوری ایالات متحده در امور افغانستان و پاکستان هئیت آمریکایی را تشکیل می دهند.