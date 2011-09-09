به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های فوتبال استقلال و تراکتورسازی در شرایطی آغاز شد که امیرقلعه نویی پس از ورود به زمین به سمت نیمکت ذخیره های استقلال رفت و با بازیکنان و اعضای کادر فنی این تیم دست داد. حاشیه های این بازی را در زیر می خوانید:

* امیرحسین صادقی، فردین عابدینی، احمد آل نعمه و فرزاد آشوبی از بازیکنان تراکتورسازی به سمت نیمکت استقلال رفتند. اما سیاوش اکبرپور که مورد اهانت هواداران استقلال هم گرفت به سمت نیمکت استقلال نرفت.

* از بین بازیکنان استقلال هم امیرآبادی، کیانوش رحمتی، خسرو حیدری و مجتبی جباری به سمت نیمکت تراکتورسازی و امیرقلعه نویی رفتند.

* فرهاد مجیدی که اختلافاتی با امیرقلعه نویی دارد سمت نیمکت تراکتورسازی نرفت تا با قلعه نویی روبرو نشود.

* زمانی که امیرقلعه نویی قصد داشت روی نیمکت تراکتورسازی بنشیند از سوی برخی هواداران استقلال "هو" شد.

* مدیران دو باشگاه استقلال و تراکتورسازی، نظری جویباری ، آندرانیک تیموریان، رضا رجبی، فرزاد مجیدی و امیدوار رضایی از جمله مهمانان این دیدار در جایگاه ویژه بودند.