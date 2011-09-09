به گزارش خبرنگار مهر، حمید استیلی عصر امروز جمعه با حضور در ورزشگاه آزادی تهران دیدار تیم های فوتبال استقلال و تراکتورسازی در هفته ششم یازدهمین دوره رقابتهای لیگ برتر را از نزدیک تماشا کرد. جالب اینکه زمانی که اسکوربرد ورزشگاه آزادی تصویر حمید استیلی را پخش کرد، تماشاگران استقلال شروع به تشویق علی دایی کردند.

البته برخی تماشاگران استقلال نیز با کنایه به سرمربی پیشین پرسپولیس او را "دایی رفت و برگشت" خطاب کردند و دو باخت فصل گذشته را به وی یادآوری کردند.

تیم فوتبال پرسپولیس در هفته هفتم رقابتهای لیگ برتر باید روز 25 شهریورماه در ورزشگاه آزادی به مصاف استقلال برود. به همین خاطر استیلی امروز به ورزشگاه آزادی رفت تا بازی رقیب سنتی را زیر ذره بین ببرد.