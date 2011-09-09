قذافی یک پنجم ذخایر طلای لیبی را فروخت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، بر اساس این گزارش، قاسم عزوز رئیس بانک مرکزی لیبی اعلام کرد رژیم معمر قذافی، در آخرین روزهای پیش از فروپاشی، 20 درصد ذخایر طلای کشور را که معادل 29 تن است، فروخته بود.



وی در یک کنفرانس مطبوعاتی در طرابلس افزود : ارزش طلایی که رژیم قذافی فروخته است، به حدود یک میلیارد و هفتصد میلیون دینار(یک میلیارد و چهارصد و هفتاد میلیون دلار) می رسد که در آوریل یا می گذشته به تجاری در داخل لیبی فروخته شد.



در اواخر ماه گذشته نیز، فرحات بن قداره رئیس کل سابق بانک مرکزی لیبی گفته بود قذافی تلاش خواهد کرد بخشی از ذخایر طلای کشور را به عنوان هزینه دفاع از خود و ایجاد هرج و مرج میان قبایل کشور بفروشد.



به گفته وی، ذخایر طلای موجود در طرابلس، 10 میلیارد دلار ارزش دارد که ممکن است قذافی بر بخشی از آن چنگ انداخته باشد.



وی خاطر نشان کرده بود که طرفداران قذافی، 25 تن طلا را به یکی از دوستان بانکی وی پیشنهاد کرده بودند.



عزوز رئیس جدید بانک مرکزی لیبی میزان ذخیره پولی کشور را بیش از 115 میلیارد دلار اعلام کرد که 90 میلیارد دلار آن در خارج از کشور سپرده گذاری شده است.



بر اساس گزارش رسانه ها، قذافی برای تامین هزینه های جنگ خود علیه مخالفان و ناتو به فروش طلاهای مردم لیبی متوسل شده است.

