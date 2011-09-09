به گزارش خبرنگار مهر، محمود صلاحی ظهر جمعه در این دیدار با اشاره بر مشترکات فرهنگی، دینی و زبانی دو کشور بر آمادگی استان برای ساماندهی حجاج و زائران افغانی اعزامی به حج و عتبات عالیات تاکید کرد.

وی با اشاره به اینکه در سال های اخیر، ایران به عنوان یک کشور الگو در ساماندهی حجاج معرفی می شود، افزود: آمادگی داریم تا دوره های آموزشی را برای در اختیار دادن تجربیاتمان به کشور افغانستان، برگزار کنیم.

استاندار خراسان رضوی در این راستا به برگزاری دوره آموزشی متولیان حج عراق در مشهد اشاره کرد و از برگزاری یک دوره نیز برای دست اندرکاران حج کشور تانزانیا خبر داد.

صلاحی همچنین بااشاره به وجود بارگاه حضرت ثامن الحجج(ع) در استان از آمادگی آستان قدس رضوی و اداره کل اوقاف و امور خیریه استان برای تبادل تجربه در بحث اوقاف با کشور افغانستان خبر داد.

وی همچنین بر آمادگی ایران برای ساماندهی کاروان های زیارتی افغان برای حضور در ایران و عراق، تاکید کرد.

وی با بیان اینکه در استان خراسان رضوی حدود 300 هزار نفر از اتباع افغانستان زندگی می کنند، گفت: از این تعداد حدود 60 هزار نفر دانش آموزانی هستند که در مدارس استان در حال تحصیل هستند.

صلاحی همچنین از تحصیل 1600 نفر از جوانان افغان در دانشگاه های استان خبر داد و اظهار داشت: تعداد زیادی از این دانشجویان و دانش آموزان افرادی هستند که والدینشان حتی به صورت قانونی وارد ایران نشده و در هیچ مرکزی ثبت نام نکرده اند و سال گذشته با دستور ریاست جمهور تصمیم گرفته شد که افرادی که غیرقانونی نیز در ایران حضور دارند از تحصیل باز نمانند.

در این دیدار وزیر ارشاد، حج و اوقاف افغانستان نیز در سخنانی بر لزوم استفاده از تجارت ایران در بحث های حج و اوقاف تاکید کرد و تصریح کرد: دو کشور ایران و افغانستان اشتراکات فراوانی در این زمینه ها دارند و ما تمایل داریم از تجارب ایران در این مباحث استفاده کنیم.

دکتر یوسف نیازی با اشاره به افزایش متقاضیان افغانی اعزام به حج خواستار برگزاری دوره های آموزشی برای متولیان ثبت نام و ساماندهی متقاضیان شد.

وی با اشاره به بازدیدهای صورت گرفته از اماکن متبرکه آستان قدس رضوی گفت: در ایران در بحث اوقاف کارهای بزرگی صورت گرفته است که امیدواریم ما نیز بتوانیم از این تجارب بیشتر بهره ببریم.