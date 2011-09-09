به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب هفته سوم رقابتهای لیگ برتر فوتسال دیدار تیمهای علم و ادب سایپای مشهد و پرسپولیس تهران با نتیجه 4 بر 3 به سود نارنجی پوشان مشهدی به پایان رسید.

در این دیدار برای علم و ادب حمید شاندیزی، ناصر عجم و ابراهیم حاجتی(2 گل) گلزنی کردند و نصرالله مومن و امیر حنیفی(2 گل) گلهای پرسپولیس را به ثمر رساندند.

اعتراض کادر فنی علم و ادب در دقایق پایانی به قضاوت مسابقه و اخراج حمید شاندیزی، مربی - بازیکن تیم میزبان از حاشیه های این دیدار بود.

دیدار تیمهای فوتسال علم و ادب و پرسپولیس در سالن شهید بهشتی مشهد و با حضور بیش از سه هزار تماشاگر برگزار شد.

علم و ادب با کسب پیروزی در این مسابقه، 3 امتیازی شد و جایگاه خود را در جدول رده بندی لیگ برتر فوتسال چند پله ارتقا داد.