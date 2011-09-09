به گزارش خبرنگار مهر، در این رقابتها تیم فوتبال شهید منصوری که رقابت نزدیکی با گیتی پسند و فولاد ماهان در صدر جدول داشت توانست برابر تیم فیروز صفه اصفهان به پیروزی برسد اما تیم فولاد ماهان با پیروزی پرگل برابر دبیری تبریز با تفاضل گل به صدر جدول رسید.

صحنه ای از دیدار امروز جمعه تیم های شهید منصوری و فیروز صفه اصفهان

تیم گیتی پسند نیز در دیداری که میزبان بود برابر شهرداری ساوه به پیروزی یک بر صفر رسید تا همچنان یکی از مدعیان صدرنشینی باشد. نتایج دیدارهای هفته سوم رقابتهای لیگ برتر فوتسال به شرح زیر است:

* دبیری تبریز 1 - فولاد ماهان اصفهان 5

* علم و ادب سایپای مشهد 4 - پرسپولیس تهران 3

* شرکت ملی حفاری ایران 5 - راه ساری 1

* شهید منصوری قرچک 2 - فیروز صفه اصفهان 1

* لبنیات ارژن شیراز 1 - گسترش فولاد تبریز 2

* صبای قم 7 - میثاق تهران 2

* گیتی پسند اصفهان 1 - شهرداری ساوه صفر

در پایان رقابتهای این هفته تیم فوتسال فولاد ماهان با 9 امتیاز و تفاضل گل بهتر در صدر جدول رده بندی قرار گرفت، تیم فوتسال شهید منصوری با همین تعداد امتیاز دوم است و گیتی پسند نیز با 9 امتیاز در رده سوم قرار دارد. تیم فوتسال پرسپولیس هم بدون امتیاز در قعر جدول رده بندی قرار دارد.