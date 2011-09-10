به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله العظمی صافی گلپایگانی ظهر پنجشنبه در دیدار وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و اعضای کانون دانشگاهیان ایران اسلامی اظهار داشت: هیچ مسئلهای در اسلام به اندازه علم و علماندوزی مورد توجه قرار نگرفته است.
وی علم و قدرت را از مهمترین صفتهای الهی برشمرد و گفت: با توجه به این جایگاه ویژه، انسانها نیز باید خود را در این عرصه تقویت کنند و با علم و قدرت، اهداف و برنامههای جامعه اسلامی را پیش ببرند.
مرجع تقلید شیعیان با بیان اینکه علم تمام شدنی نیست، افزود: انسان در علم اندوزی، اگر به جایی رسید، نگوید دیگر بس است و علماندوزی را متوقف کند، چون هرچه انسان در علم پیش رود، مسائل بیشتری برای آموختن وجود دارد.
وی در ادامه اخلاق را تکمیل کننده علم دانست و گفت: هر چه دانایی فرد بیشتر شود، جنبههای اخلاقی در افراد نیز بیشتر میشود؛ به این معنی که صفات خوب از علم گرفته میشود و صفات رذیله از جهل به وجود میآید.
آیتالله صافی، اسلام و تمامی آموزههای آن را بر پایه علم دانست و تصریح کرد: قرآن، نهجالبلاغه، صحیفه سجادیه و دیگر آثار اسلامی، همه دارای علم، فرهنگ و ادب است و انسان را به سوی علم دعوت میکند.
وی با تأکید بر این که دانشگاهیان و حوزویان باید در راه علماندوزی در مسیر الهی قرار بگیرند، افزود: سیر علمی باید در راستای سیر الهی و عبادی باشد؛ انسانی که دنبال علماندوزی است، اگر در مسیر الهی قرار گیرد، به گونهای که دنبال ایجاد استقلال برای جامعه اسلامی باشد، درسخواندن و حضور او در کلاس، همه عبادت خداوند میشود که از بسیاری از عبادتها که انسان انجام میدهد، با ارزشتر است.
تفکیک جنسیتی در دانشگاهها باید دنبال شود
این مرجع تقلید در ادامه با اشاره به ضرورت اسلامی شدن دانشگاهها و تأکید بر دنبال شدن طرح تفکیک جنسیتی در دانشگاهها گفت: تفکیک جنسیتی در دانشگاهها، ادارات و سایر نهادها مسئله مهمی است که باید دنبال شود.
وی با بیان این که امروز غرب نیز به مشکلات اختلاط دختر و پسر پی برده است، اظهار داشت: امروز اندیشمندان و جامعهشناسان غربی به فواید تفکیک جنسیتی پی بردهاند که نشان میدهد آموزهها و ارزشهای دینی ما کاملترین مسائل را مطرح میکند.
سیر ما در برخی نهادها به سوی فرهنگ غربی است
آیتالله صافی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: امروزه شاهدیم که در فرهنگ غرب، اختلاط میان مرد و زن وجود دارد که متأسفانه سیر برخی نهادها در جامعه ما به سوی آنها است، چرا باید تحت تأثیر تلقینات بیگانه باشیم؟
وی با اشاره به جایگاه اساتید در تربیت دانشگاهها تصریح کرد: برای این که دانشگاه ما در مسیر الهی و آموزههای دینی قدم بر دارد، نیاز به حضور اساتید متدین و متعهد به خدمت به نظام اسلامی است، وقتی دانشجو میبیند که استاد دارای چنین روحیهای است، خود نیز از او الگو گرفته و در مسیر رشد و بالندگی جامعه اسلامی گام بر میدارد.
استاد برجسته حوزه ادامه داد: در حوزه علمیه که دارای اساتیدی برجسته و با تقوا و با اخلاق است، مشاهده میشود که شاگردان استاد، بر اساس الگوپذیری از اساتید مختلف، دارای خصوصیات متفاوتی میشوند که این نشان دهنده اثر استاد بر شاگرد است.
آیتالله صافی گلپایگانی با تأکید بر اینکه دانشجویان باید در راستای استقلال کشور گام بردارند، افزود: دانشجویان و اساتید دانشگاه باید مراقب باشند که هویت اسلامی ما حفظ شود.
قم - خبرگزاری مهر: مرجع تقلید شیعیان فقر علمی را موجب وابستگی به بیگانگان عنوان کرد و گفت: برای استقلال جامعه اسلامی باید فقر علمی ریشهکن شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله العظمی صافی گلپایگانی ظهر پنجشنبه در دیدار وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و اعضای کانون دانشگاهیان ایران اسلامی اظهار داشت: هیچ مسئلهای در اسلام به اندازه علم و علماندوزی مورد توجه قرار نگرفته است.
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