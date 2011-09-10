فریدون ترکاشوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: همزمان با اول مهر و بازگشایی مدارس طرح روان سازی ترافیک به مدت یک ماه در قم اجرا می‌شود.



وی با اشاره به آمادگی کامل پلیس قم برای اجرا این طرح، افزود: علاوه بر نیروهای پلیس راهنمایی و رانندگی استان، نیروهای کمکی از سایر استانهای نیز در اجرای این طرح همکاری خواهند داشت.



رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی قم ابراز کرد: این طرح در خیابانهای شلوغ و پرترافیک شهر اجرا می‌شود.



وی بیان کرد: برای اجرای هرچه بهتر این طرح، پلیس راهنمایی و رانندگی در دو شیفت صبح و بعد از ظهر فعالیت می‌کند.