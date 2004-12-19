فايننشال تايمز : بلندپروازيهاي هسته اي ايران كشور هاي عرب خليج فارس را نگران كرده است

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازروزنامه فايننشال تايمز، اين روزنامه آمريكايي با طرح ادعاهاي برخي مقامات كشورهاي عربي همزمان با برخي تحولات اساسي بويژه انتخابات در عراق واحتمال پيروزي چشمگير اكثريت با هدف تحت تاثير قرار دادن اين پيروزي بزرگ نوشت: در منطقه دولتهاي عربي آشكارا كمي درباره نگرانيهاي بين المللي درباره هسته اي ايران سخن مي گويند .



حتي كشورهاي عرب عضو شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي سعي مي كنند در گفتگوهاي مربوط به ايران دخالت نكنند و به ندرت عقايد خود را ابراز مي دارند .

اين روزنامه آمريكايي در ادامه خاطر نشان كرد وقتي مقامات عربي براي واكنش تحت فشار قرار مي گيرند به مسئله زرادخانه هسته اي اعلام نشده اسرائيل مي پردازند واين سوال را عنوان مي كنند كه چرا كسي علاقه اي به خلع سلاح اسرائيل ندارد .



درپشت اين سكوت آشكار، خشم كشورهاي خليج فارس كه سني هستند درباره قدرت منطقه اي روبه رشد ايران شيعه پنهان مانده است .نگراني اين كشورها با سقوط صدام كه دشمن ديرينه تهران محسوب مي شد افزايش يافته است . پيدايش شيعيان عراق كه احتمالا در انتخابات پارلماني سال آينده در صدر قرار خواهند گرفت موجب شده ايران نفوذ گسترده اي درعراق داشته باشد و توازن قدرت را در خليج فارش تغيير دهد .



يك ديپلمات غربي كه در گفتگوهاي هسته اي مشاركت دارد، مي گويد : كشورهاي خليج فارس درباره برنامه هسته اي ايران بسيارنگران هستند. هيچ كس نظراتش را بيان نمي كند اما ايران كشوري ايدئو لوژيك است كه درصدد گسترش آن است .وي افزود : اگر ايران در ده سال آينده صاحب تسليحات هسته اي شود خطر قريب الوقوع خواهد شد .



اين روز نامه مي نويسد : با كاهش تب و تاب انقلابي در ايران ، اين كشور در سالهاي اخير روابط بهتري با كشورهاي حوزه خليج فارس داشته است . كشورهاي شيعه نشين (شيعيان در بحرين اكثريت و در عربستان سعودي از اقليت برخوردارهستند) تحت تاثير سوء ظنهاي مداخله ايران در امور داخليشان قرار گرفته اند .

تغيير رژيم در عراق و كشف توسعه فناوري هسته اي ايران از سوي بازرسان آژانس بين المللي انرژي اتمي نگرانيهاي گذشته را دوباره زنده كرده است .



دكتر گري سيمور كارشناس عدم گسترش تسليحات هسته اي در مركز بين المللي مطالعات استراتژيك لندن مي گويد : كشورهاي خليج فارس بطورطبيعي ايران رابه عنوان قدرت بزرگ قلمداد مي كنند كه قدرتمند تراز هركشوري دراين منطقه ازجمله عربستان سعودي است و همچنين به عنوان كشوري كه بايد متوازن شود مشاهده مي كنند .



اين كارشناس تسليحات هسته اي خاطر نشان مي كند : هم اكنون اين گله و نگراني در خليج فارس وجود دارد كه آمريكا توازن طبيعي را درخليج فارس برهم زده است زيرا صدام حداقل مي توانست جلوي بلند پروازيهاي ايران را بگيرد .وي افزود : اگر جمهوري اسلامي در عراق برقرار شود ما در را برروي يك سري از مشكلات جديد باز كرده ايم كه به مرز هاي عراق محدود نخواهد شد .



طبق اظهارات سيمور ، برخي كشور هاي خليج فارس خواهان افزايش پايگاههاي نظامي آمريكا درعراق هستند تا بتوانند جلوي نفوذ هاي گسترده ايران را بگيرند هر چند چنين چيزي موجب مخالفت افكار عمومي كشور هاي عربي خواهد شد .

گفتني است كه آمريكا در كويت ، قطر و بحرين پايگاههاي نظامي دارد و در عربستان سعودي نيز يك چتر امنيتي ايجاد كرده است .با وجود اينكه سال گذشته نيرو هاي خود را از اين كشور خارج كرد .