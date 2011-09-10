مسابقات وزنه برداری قهرمانی نوجوانان در قزوین سطح بالایی داشت

حمیدرضا قربانی در حاشیه مراسم اختتامیه مسابقات وزنه برداری جوانان قهرمانی کشور در قزوین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: سطح فنی و کیفی این رقابتها خوب و مطلوب بود امام از نظر سالن برگزاری و نیز تجهیزات و امکانات با مشکلاتی مواجه بودیم.

این مسئول تصریح کرد: این مسابقات می توانست در سالن بهتر و بزرگتری برگزار شود و بویژه استاندارد نبودن تخته زیر وزنه بدلیل سالم نبودن موجب شده بود که پس از انداختن وزنه انعطاف لازم را نداشته باشد و پرش وزنه برای سلامتی ورزشکاران نگران کننده بود که خوشحالیم کسی آسیب ندید.

وی مناسب نبودن اتاق ویژه آماده شدن ورزشکاران برای حضور در سکو را از دیگر نواقص مسابقات دانست و یادآورشد: برای مسابقات قهرمانی کشور باید تجهیزات مناسب و استاندارد با تامین اعتبار لازم از سوی فدراسیون و پیگیری مسئولان برگزاری فراهم شود تا مسابقات با کم ترین مشکل و نگرانی برگزار شود که امیدواریم این مسائل در رقابتهای آینده جدی گرفته شود.

قربانی افزود: در این دوره از رقابتها 199 ورزشکار، 31 داور، 25 سرپرست تیم، 30 مربی شرکت داشتند و رقابتها در حرکات یک ضرب، دو ضرب و مجموع برگزار شد.

مسئول برگزاری مسابقات یادآورشد: در این رقابتها هیچ رکوردی شکسته نشد و رکورد دسته بعلاوه 94 کیلوگرم همچنان در اختیار کاظمی نژاد از استان خوزستان است.



وی حمایت از این رشته ورزشی مهم در کشور را ضروری خواند و بیان کرد: استعدادهای نهفته در جوانان کشورمان و جایگاه این رشته در جهان ایجاب می کند تا مسئولان استانها حمایت لازم را از این رشته انجام دهند تا شاهد توسعه این ورزش قهرمانی که می تواند پرچم کشورمان را در رقابتهای جهانی به اهتزاز درآورد باشیم.

قربانی از میزبانی خوب استان قزوین در این دوره از رقابتها تقدیر کرد و حضور رئیس فدراسیون، استاندار و امامجمعه قزوین در مراسم اختتامیه و توزیع مدالها را موجب تقویت روحیه ورزشکاران جوان این رشته عنوان کرد.