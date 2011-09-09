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۱۸ شهریور ۱۳۹۰، ۲۲:۴۳

امیرحسین صادقی:

تماشاگران استقلال و تراکتورسازی بازی را خراب کردند!

تماشاگران استقلال و تراکتورسازی بازی را خراب کردند!

امیرحسین صادقی از عملکرد هر دو تیم استقلال و تراکتورسازی تبریز ابراز رضایت کرد اما عملکرد تماشاگران این دو تیم را پرانتقاد خواند.

به گزارش خبرنگار مهر، صادقی که پس از پیروزی 3 بر 2 تراکتورسازی مقابل استقلال در ورزشگاه آزادی در جمع خبرنگاران صحبت می کرد، گفت: هر دو تیم بازی بسیار خوبی را به نمایش گذاشتند اما به عقیده من تماشاگران هر دو تیم بازی را خراب کردند. تیم های اول و دوم لیگ بازی داشتند و این یعنی یک دیدار تماشایی اما تماشاگران به دنبال مسائل حاشیه ای بودند.

مدافع تراکتورسازی افزود: تماشاگران فوتبال ما به جای اینکه به دنبال تشویق تیم هایشان باشند و زیبایی های فوتبال برای آنها اهمیت داشته باشد در پی مسائل حاشیه ای هستند و به همین دلیل است که فوتبال ما هیچگاه پیشرفت نمی کند.

دیدار تیم های فوتبال استقلال و تراکتورسازی در هفته ششم یازدهمین دوره رقابتهای لیگ برتر جمعه شب با پیروزی 3 بر 2 تراکتورسازی در ورزشگاه آزادی تهران به پایان رسید.

کد مطلب 1403218

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