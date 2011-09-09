به گزارش خبرنگار مهر، زمانی که اعضای دو تیم استقلال و تراکتورسازی در حال ترک ورزشگاه بودند علی فتح الله زاده در تونل ورزشگاه با امیرقلعه نویی رودررو شد و خطاب به وی گفت: در بازی برگشت در تبریز شما را شکست خواهیم داد.

سرمربی تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز نیز که از این اظهار نظر فتح الله زاده تعجب کرده بود به شوخی به وی گفت: اجازه بدهید 24 ساعت از این شکست بگذرد بعد کری خواند را شروع کنید.

دیدار تیم های فوتبال استقلال و تراکتورسازی در هفته ششم یازدهمین دوره رقابتهای لیگ برتر جمعه شب با پیروزی 3 بر 2 تراکتورسازی در ورزشگاه آزادی تهران به پایان رسید.