به گزارش خبرگزاری مهر،‌ حجت‌الاسلام والمسلمین محمدحسین موسی‌پور در دیدار با مدیران بانک ملت استان، با اشاره به فضیلت‌ خدمت‌گذاری به مردم و رفع نیازهای آنها، اظهار داشت: بی تردید خدمت خالصانه برای گره گشایی از مشکلات مردم و تلاش و کوشش در راه سازندگی این خطه مقدس و در جوار کریمه اهل بیت(س) فضیلت مضاعف دارد.



وی مقام و مسئولیت را وسیله سنجش و آزمایش دانست و تصریح کرد: مهم این است که خدمتگذاران به مردم و افرادی که مسئولیتی بر عهده دارند، وظیفه خود را صادقانه و به درستی انجام دهند.



وی تأکید کرد از مشکلات مردم محروم و ضعیف جامعه که گاهی با مبلغ اندکی زندگی آنان تحت تأثیر قرار گرفته و دغدغه خانواده‌ای برطرف می‌شود و غافل نشوید.



استاندار قم با اشاره به پیشرفت‌های استان قم در سال‌های اخیر، اظهار داشت: استان قم چند سالی است که حرکتی رو به جلو برای جبران عقب‌ماندگی‌های گذشته خود آغاز کرده و در حال حاضر شاهد رشد شاخص‌های اقتصادی استان در بخش‌های مختلف هستیم.



وی نقش بانک‌ها در رشد و توسعه استان قم را بسیار مهم و موثر خواند و افزود: اگر نگاه سیستم بانکی رشد، توسعه و عمران و آبادانی استان و رفع گره‌ها و مشکلات سرمایه‌گذاری در آن باشد، علاوه بر برطرف‌شدن مشکلات اقتصادی مردم، و افزایش درآمد سرانه عمومی و ایجاد اشتغال شتاب عمران وآبادانی استان سریعتر خواهد شد.