مهدی کربلایی در گفتگو با خبرگار مهر، با اشاره به فرارسیدن هفته دفاع مقدس بیان داشت: تدوین کتاب تاریخ لشکر به همت جمعی از نویسندگان وپژوهشگران حوزه دفاع مقدس از پنج سال پیش آغاز شده است.



وی ادامه داد: درخت تنومند انقلاب اسلامی که به همت امام خمینی(ره) و خون شهدا به ثمر نشست، هم چنان نیازمند محافظت و مراقبت است.



مدیرکل حفظ آثار ونشر ارزش‌های دفاع مقدس قم اضافه کرد: وحدت رویه در بین رزمندگان در طول هشت سال دفاع مقدس در عین تفاوت های فرهنگی قومی جغرافیایی آنها، در قالب فرهنگ متعالی جبهه تجلی کرد و باعث رشد و بالندگی آنها شد.



وی در ادامه بیان کرد: یکی از ارزش‌های مهم دفاع مقدس حضور پررنگ مردم ایران در صحنه‌های غیر نظامی است که در واقع این امر دردنیا کم نظیر است.



کربلایی با اشاره به اینکه در زمینه بعد نظامی دفاع مقدس اقدامات بسیاری انجام گرفته است، گفت: ستادی در قم نیز برای موضعات دفاع مقدس با هدف بررسی ابعاد مختلف فرهنگی اجتماعی دفاع مقدس تشکیل شده است.



وی در ادامه اظهار داشت: فعالیت های این ستاد در قالب پژوهش‌هایی مانند نقش بانوان در دفاع مقدس، نقش جهاد سازندگی در دفاع مقدس، نقش روحانیت در دفاع مقدس ونقش اصناف در دفاع مقدس در دست انجام است.



مدیرکل حفظ آثار ونشر ارزش‌های دفاع مقدس قم همچنین از برگزاری اولین دوره تخصصی تاریخ شفاهی دفاع مقدس با هدف ارتقای سطح علمی نویسندگان وپژوهشگران دفاع مقدس خبرداد و افزود: نویسندگان و پژوشگران جوانی که در جبهه های حق علیه باطل حضور نداشتند باید با مطالعات فراوان خود این نقص را جبران کنند.



گفتنی است؛ اولین دوره تخصصی تاریخ شفاهی دفاع مقدس 16 شهریورماه به همت اداره کل حفظ ونشر آثار ارزش های دفاع مقدس استان قم و با همکاری اداره فرهنگ وارشاد اسلامی و حوزه هنری استان قم در مجتمع فرهنگی هنری شهید کلهری برگزار شد.