ابهام در وضعیت تعاون بعد از ادغام/ سرخوردگی تعاونگران خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته گذشته که به نام هفته تعاون هم نامگذاری شده بود، برای تعاونگران و ادارات تعاون به هیچ وجه خوش یمن نبود و اتفاقاتی که در این هفته رقم خورد کام آنها را تلخ کرد. شاید مهمترین بخش این اتفاقات ادغام ادارات کل تعاون در استانها در ادارات کار و تعیین مدیران کل تعاون هر استان به عنوان قائم مقام مدیرکل کار استان بود.

به عبارتی، این موضوع از دید تعاونگران اینگونه تفسیر شده که قرار است بخش تعاون که 50 میلیون نفر در کشور مرتبط با فعالیتهای آن هستند به عنوان زیر مجموعه ای از بخش کار و اشتغال قرار بگیرد و در اصل مورد بی توجهی واقع شود.



خبر دیگری که در هفته تعاون کام تعاونگران را تلخ کرد لغو جشنواره ملی معرفی و تقدیر از 800 تعاونی برتر کشور که هر ساله با حضور رئیس جمهور برگزار می شود بود و این موضوع از دید تعاونگران بی توجهی محض به بخش تعاون در وزارتخانه جدید تلقی شده است.



مدیرکل تعاون استان خوزستان که دیگر از وی با عنوان قائم مقام مدیرکل کار و امور اجتماعی استان خوزستان نام برده می شود درخصوص لغو این جشنواره به خبرنگار مهر گفت: قرار بود این جشنواره طبق تقویم رسمی وزارت سابق تعاون روز 13 شهریورماه برگزار شود که در نهایت بعد از چندین نوبت تعویق به روز 13 شهریورماه موکول شد.



مسعود امینی افزود: در نهایت اعلام شد این جشنواره روز شنبه 19 شهریور ماه برگزار می شود و اغلب تعاونیهای برتر سراسر کشور خود را آماده حضور در این مراسم و دریافت لوح تقدیر و سکه های خود از دست رئیس جمهور کرده بودند.



امینی اضافه کرد: با وجود این در نهایت وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی بامداد پنجشنبه با ارسال نمابری به استانداریهای سراسر کشور لغو این جشنواره را اعلام کرد. این در حالی است که شنیده ایم برخی از اعضای تعاونیهای برتر حتی به دلیل عدم اطلاع از این تصمیم به تهران سفر کرده بودند.



وی افزود: این موضوع باعث ناراحتی تعاونیها شده است زیرا حضور در این جشنواره سالانه برای تعاونیها نه از لحاظ مالی که از بعد معنوی آن اهمیت دارد و آنها علاقه داشتند از دست شخص رئیس جمهور مورد تقدیر قرار بگیرند.



مدیرکل سابق تعاون استان خوزستان تصریح کرد: قرار بود در این جشنواره 13 تعاونی برتر استان مورد تجلیل قرار بگیرند که متاسفانه امکان حضور برای آنها امکانپذیر نشد ولی ما خود در استان از آنها تجلیل کردیم.



غلامعلی شاوردی مدیر تعاونی مرزنشینان موج دریایی شادگان که یکی از تعاونیهای برتر استان خوزستان است و قرار بود در جشنواره تقدیر از تعاونیهای برتر سراسر کشور از دست رئیس جمهور لوح تقدیر دریافت کند با گله مندی از لغو چنین برنامه ای گفت: به هیچ وجه مسائل مالی این جشنوراه برای تعاونی ما مهم نبود بلکه ارزش معنوی آن برای ما ارزشمند محسوب می شد.



وی افزود: تعاونی ما در ماه رمضان 30 میلیون تومان ارزاق رایگان در اختیار مردم شادگان قرار داد که این مبلغ بسیار فراتر از هدیه رئیس جمهور بود ولی ما علاقه داشتیم از دست شخص اول اجرایی کشور تقدیر شویم که متاسفانه از این آرزو محروم شدیم.



شاوردی تصریح کرد: با سیاستهای جدید این وزارتخانه به نظر می رسد باید تعاونیهای سراسر کشور احساس خطر کنند مگر اینکه این موضوع اصلاح شود و ما بتوانیم به حرکت اقتصادی خود به خوبی ادامه دهیم.



مدیر تعاونی مرزنشینان موج دریایی شادگان با بیان اینکه این تعاونی 87 هزار عضو دارد گفت: فعالیت ما در زمینه صادرات مواد غذایی، کشاورزی و صنعتی به کشورهای عراق و حوزه خلیج فارس است.



اتفاق دیگری که دقیقا روز 13 شهریورماه همزمان با روز ملی تعاون رخ داد ارسال نامه از سوی شیخ الاسلامی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به استانها بود که در آن ادارات کل تعاون باید در ادارات کل کار استان ادغام و مدیرکل کار به عنوان نفر اصلی در هدایت و راهبری تمامی بخشهای مرتبط با وزارتخانه پیش گفته از جمله بخش تعاون معرفی شد.



عبدالرضا شیخ‌الاسلامی در حکم خود آورده است: در راستای اجرای قانون تشکیل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به این وسیله به مدیران کل کار و امور اجتماعی سابق اجازه داده می‌شود تا تصویب وظایف، اختیارات و چارت سازمانی به عنوان مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیران کل تعاون سابق نیز به عنوان قائم مقام نسبت به انجام وظایف مربوط اقدام کنند.



در واکنش به این تصمیم رئیس مجمع نمایندگان استان خوزستان در جمع تعاونگران استان خوزستان در مجلس شورای اسلامی از دادن تذکر به رئیس جمهور بابت این کار خبر داد.



ناصر سودانی اظهار داشت: تعاون نماد ایدئولوژی اسلامی است و نظام جمهوری اسلامی از همان ابتدای شکل گیری به دنبال تقویت و بسط آن در سراسر کشور بوده است.



وی افزود: وقتی وزارتخانه های تعاون، رفاه و کار با تصویب مجلس ادغام شدند به هیچ وجه قرار نبود در این میان بخش تعاون تضعیف شود بلکه در اصل این وزارتخانه های کار و رفاه بودند که در وزارت تعاون ادغام شدند. در ادغام این سه وزارتخانه قرار بود تعاون محور قرار بگیرد و سایر بخشها روی آن سایه نیفکند.



نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: غفلتهایی که در روزها اخیر در خصوص بخش تعاون و ادغام ادارات تعاون در ادارات کار و عدم برگزاری جشنواره ملی تعاونیهای برتر کشور که قرار بود در هفته تعاون برگزار شود، صورت گرفت از دید مجلس پنهان نیست به همین دلیل من در قالب تذکر در مجلس این موضوع را به رئیس جمهور گوشزد خواهم کرد.



سودانی تصریح کرد: وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید فورا غفلتهای صورت گرفته در این مدت در مورد تعاون را جبران کند و اجازه ندهد به جایگاه تعاون در کشور و استان خدشه وارد شود.



رئیس مجمع نمایندگان استان خوزستان در مجلس تاکید کرد: دولت نباید قوانین مصوب مجلس را تفسیر به رای کند و آنگونه که خود می خواهد اجرا کند. به نظر می رسد در شیوه برخورد دولت با بخش تعاون در مدت اخیر آنچه مدنظر مجلس بوده رعایت نشده و مجلس در این خصوص واکنش نشان خواهد داد.



مدیرکل تعاون استان خوزستان نیز در این خصوص گفت: انتظار داریم تصیمات جدید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به گونه ای باشد که در این بین بخش مهم و حیاتی تعاون تضعیف نشود.



مسعود امینی افزود: اکنون که نزدیک به آخر ماه هستیم برای مدیران کل تعاون مشخص نیست که برای پرداخت حقوق کارکنان خود شخصا چک بکشند و امضا کنند یا اینکه دیگر این کار وظیفه آنها نیست.



وی با یادآوری اینکه پرسنل تعاون در کشور کمترین نیروی کار را به خود اختصاص داده اند که این موضوع از آرمانهای دولت به شمار می رود که دستگاهی چنین چابک داشته باشد، اظهار داشت: برای نمونه اداره کل تعاون استان خوزستان تنها 96 نفر نیروی انسانی دارد که در این بین شهرستانی مثل شادگان تنها با یک نفر اداره می شود.



امینی اضافه کرد: این در حالی است که اداره کل کار و امور اجتماعی استان خوزستان حدود 500 نفر نیروی کار دارد به همین دلیل می شد این بخش کوچک در دولت یعنی تعاون را به صورت مستقل نگه داشت تا بخش تعاون با در اختیار داشتن دستگاهی مستقل به پیشرفتهای خود همانند گذشته ادامه دهد.



این دو اتفاق رخ داده در بخش تعاون کشور باید مسئولان را نسبت به کم رنگ شدن بخش تعاون در وزارتخانه جدید حساس کند زیرا ادامه این روند می تواند بخش تعاون کشور که همه مسئولان بر روی توسعه و افزایش کارکرد آن اتفاق نظر دارند را با چالش کمرنگ شدن در اقتصاد کشور مواجه کند.