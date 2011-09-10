نمایشگاه بین المللی اکو قابلیتهای خراسان شمالی را افزایش می دهد

سیدمحمد پاکمهر، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به این که برگزاری این نمایشگاه زمینه را برای معرفی قابلیت های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی استان به عرصه بین المللی فراهم می کند، اظهار داشت: باید از پتانسیل موجود نمایشگاه صنایع دستی کشورهای عضو اکو برای شناساندن قابلیتهای این استان به کشورهای عضو اکو و به خصوص کشورهای منطقه تلاش کنیم.

وی تصریح کرد: تمام امکانات برای برگزاری این نمایشگاه در تفرجگاه "بش قارداش" و سطح شهرهای استان تجهیز شده و استان خود را برای برگزاری این رویداد فرهنگی آماده کرده است.

پاکمهر افزود: مردم استان خراسان شمالی به خصوص شهروندان بجنورد نیز باید خود را برای خدمات رسانی به مسافران و بازدیدکنندگان این نمایشگاه آماده کنند و از این فرایند برای توسعه استان بهره ببرند.

وی اضافه کرد: همه ما باید از این رویداد فرهنگی برای توسعه استان خراسان شمالی استفاده کنیم و در این بخش نقش رسانه ها بیش از دیگران است.

نخستین نمایشگاه بین المللی کشورهای عضو اکو 20 شهریورماه سال جاری با شرکت کشورهای عضو اکو و 31 استان کشور تا 26 شهریورماه در تفرجگاه بش قارداش بجنورد برگزار می شود.