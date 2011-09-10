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۱۹ شهریور ۱۳۹۰، ۹:۲۹

پاکمهر به مهر خبر داد:

نمایشگاه بین المللی اکو قابلیتهای خراسان شمالی را افزایش می دهد

نمایشگاه بین المللی اکو قابلیتهای خراسان شمالی را افزایش می دهد

بجنورد - خبرگزاری مهر: فرماندار بجنورد گفت: برگزاری نخستین نمایشگاه بین المللی صنایع دستی کشورهای عضو اکو در بجنورد موجب گسترش قابلیت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خراسان شمالی در حوزه بین المللی و منطقه می شود.

سیدمحمد پاکمهر، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به این که برگزاری این نمایشگاه زمینه را برای معرفی قابلیت های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی استان به عرصه بین المللی فراهم می کند، اظهار داشت: باید از پتانسیل موجود نمایشگاه صنایع دستی کشورهای عضو اکو برای شناساندن قابلیتهای این استان به کشورهای عضو اکو و به خصوص کشورهای منطقه تلاش کنیم.

وی تصریح کرد: تمام امکانات برای برگزاری این نمایشگاه در تفرجگاه "بش قارداش" و سطح شهرهای استان تجهیز شده و استان خود را برای برگزاری این رویداد فرهنگی آماده کرده است.

پاکمهر افزود: مردم استان خراسان شمالی به خصوص شهروندان بجنورد نیز باید خود را برای خدمات رسانی به مسافران و بازدیدکنندگان این نمایشگاه آماده کنند و از این فرایند برای توسعه استان بهره ببرند.

وی اضافه کرد: همه ما باید از این رویداد فرهنگی برای توسعه استان خراسان شمالی استفاده کنیم و در این بخش نقش رسانه ها بیش از دیگران است.

نخستین نمایشگاه بین المللی کشورهای عضو اکو 20 شهریورماه سال جاری با شرکت کشورهای عضو اکو و 31 استان کشور  تا 26 شهریورماه  در تفرجگاه بش قارداش بجنورد  برگزار می شود.

کد مطلب 1403251

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