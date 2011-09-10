نمایشگاه اکو فرصتی برای معرفی قابلیت های پنهان فرهنگی است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید کریم سجادی با اشاره به برپایی نخستین نمایشگاه بین المللی صنایع دستی کشورهای عضو اکو به میزبانی استان خراسان شمالی، اظهار داشت: نمایشگاه اکو فرصتی مناسب برای شناسایی و معرفی ظرفیت های پنهان تاریخی، فرهنگی و اقتصادی استان است.

وی تصریح کرد: برپایی این نمایشگاه دستاوردهای محوری و جانبی بسیاری برای استان ما دارد که مهمترین آن شناساندن فرهنگ و تمدن اصیل ایرانی و اسلامی در قالب این رویداد بزرگ فرهنگی به کشورهای منطقه است.

سجادی با بیان اینکه تمام 10 کشور عضو اکو در این نمایشگاه حضور می یابند، افزود: سه کشور سوریه، قطر و عراق نیز به عنوان کشورهای میهمان حضور خواهند یافت.

معاون سیاسی، امنیتی استاندار خراسان شمالی افزود: این نمایشگاه در فضایی بالغ بر چهار هزارمتر و پیش بینی 200 غرفه برپا می شود.

سجادی افزود: علاوه بر حضور صنعتگران داخلی، بیش از 150 صنعتگر خارجی در نمایشگاه حضور می یابند.

وی در خصوص افتتاح دفتر فرعی موسسه فرهنگی اکو در استان نیز گفت: پیش بینی شده این دفتر در محل آینه خانه مفخم شهرستان بجنورد راه اندازی شود.

نخستین نمایشگاه بین المللی کشورهای عضو اکو 20 شهریورماه سال جاری با شرکت کشورهای عضو اکو و 31 استان کشور تا 26 شهریورماه در تفرجگاه بش قارداش بجنورد برگزار می شود.