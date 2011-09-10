جشنواره غذاهای سنتی در خراسان شمالی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علی کاظمی، با بیان این که بر پایی هفته فرهنگی و نمایشگاه صنایع دستی کشورهای عضو اکو زمینه مناسبی را برای معرفی زیباییهای گردشگری، فرهنگ، قومیت های دینی و مذهبی در استان فراهم می کند، به تشریح برنامه های این هفته فرهنگی پرداخت و اظهار داشت: در این نمایشگاه 150 صنعتگر در بخش صنایع دستی و فرش حضور می یابند.

دبیر ستاد برگزاری نمایشگاه صنایع دستی اکو افزود: در بخش فرش 10 استان و در بخش صنایع دستی صنعت گران 30 استان حضور دارند.

وی با اشاره به این که تعداد صنعت گران شرکت کننده از کشورهای عضو اکو 50 نفر است، اظهار داشت: علاوه بر آن غرفه ای نیز به 65 اثر فاخر صنایع دستی که دارای مهر اصالت یونسکو هستند برای نمایش آثار اختصاص می یابد.

وی همچنین به برپایی شش سیاه چادر اوبه ترکمن از سوی استان های گلستان، کهکلویه و بویر احمد، کرمانشاه، سیستان و بلوچستان، فارس و سمنان و نمایش رسوم محلی در حاشیه این نمایشگاه اشاره کرد و گفت: اجرای برنامه عصر فرهنگی شامل اجرای زنده موسیقی در طول مدت برپایی این نمایشگاه از جمله برنامه های در نظر گرفته شده در این ایام است.

کاظمی با بیان این که برگزاری سه دوره کارگاه های آموزشی از دیگر برنامه های این هفته فرهنگی است، تصریح کرد: آشنایی با مهر اصالت یونسکو، بازاریابی و بازرگانی صنایع دستی و صنایع دستی و کارآفرینی موضوع های در نظر گرفته شده برای کارگاه هاست.

وی یاد آور شد: این کارگاه ها از بیست و یکم تا بیست و سوم در سالن اجتماعات اداره کل پست استان برپا خواهد شد.

وی از برگزاری مسابقه های کشتی با چوخه و سوارکاری، جشنواره بادبادک ها و نمایش و توزیع کتاب گردشگری استان در حاشیه نمایشگاه خبر داد و افزود: در این کتاب که به زبان فارسی و انگلیسی نگاشته شده است جاذبه های طبیعی، گردشگری و میراث فرهنگی استان معرفی خواهد شد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان شمالی گفت: علاوه بر جشنواره غذاهای سنتی که توسط آشپزان استان، 40 نوع غذای سنتی پخته و به نمایش گذاشته می شود؛ تورهای گردشگری ویژه سفرا و مهمان های ویژه به مقصد اسفراین نیز در نظر گرفته شده است.

نمایشگاه صنایع دستی کشورهای عضو اکو از 20 تا 26 شهریور ماه امسال با حضور کشور های عضو اکو و برخی کشورهای عربی در خراسان شمالی برگزار می‌شود.