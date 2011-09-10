  1. استانها
  2. مرکزی
۱۹ شهریور ۱۳۹۰، ۸:۲۲

لشگرکشی بیگانگان به کشورهای اسلامی قلب مسلمان را جریحه دار کرده است

لشگرکشی بیگانگان به کشورهای اسلامی قلب مسلمان را جریحه دار کرده است

اراک - خبرگزاری مهر: امام جمعه اراک در خطبه های نماز جمعه امروز اراک با تاکید بر اینکه آمریکا و غرب به بهانه مقابله با تروریسم به کشورهای اسلامی لشکرکشی کردند گفت: این امر و عملکرد دشمن در کشورهای اسلامی قلب مسلمانان را جریحه دار کرده است.

  به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی در جمع نمازگزاران افزود: ریشه های 11 سپتامبر در خود آمریکا و کشورهای غربی است در حالیکه آمریکا بعد از 11 سپتامبر تلاش کرد تسلط خود را بر منطقه خاورمیانه و مسلمانان به بهانه مبارزه با تروریسم افزایش دهد.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی با اشاره به اینکه 11 سپتامبر برنامه آمریکا برای تغییر تاریخ به منظور تسلط بیشتر بود گفت: مظلوم نمایی های آمریکا به قیمت از دست رفتن جان هزاران انسان بی دفاع مسلمان تمام شده است و این امر باید متوقف شود.

وی با تاکید بر اینکه مسلمانان بید هوشیار باشند گفت: اکنون که کشورهای اسلامی با موج بیداری روبرو هستند آمریکا دست بردار نیست و در تلاش برای رخنه است که انقلابیون باید هوشیار باشند.

امام جمعه اراک، بیداری اسلامی کشورهای اسلامی را ناشی از انقلاب اسلامی دانست

کد مطلب 1403259

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه