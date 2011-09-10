لشگرکشی بیگانگان به کشورهای اسلامی قلب مسلمان را جریحه دار کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی در جمع نمازگزاران افزود: ریشه های 11 سپتامبر در خود آمریکا و کشورهای غربی است در حالیکه آمریکا بعد از 11 سپتامبر تلاش کرد تسلط خود را بر منطقه خاورمیانه و مسلمانان به بهانه مبارزه با تروریسم افزایش دهد.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی با اشاره به اینکه 11 سپتامبر برنامه آمریکا برای تغییر تاریخ به منظور تسلط بیشتر بود گفت: مظلوم نمایی های آمریکا به قیمت از دست رفتن جان هزاران انسان بی دفاع مسلمان تمام شده است و این امر باید متوقف شود.

وی با تاکید بر اینکه مسلمانان بید هوشیار باشند گفت: اکنون که کشورهای اسلامی با موج بیداری روبرو هستند آمریکا دست بردار نیست و در تلاش برای رخنه است که انقلابیون باید هوشیار باشند.

امام جمعه اراک، بیداری اسلامی کشورهای اسلامی را ناشی از انقلاب اسلامی دانست