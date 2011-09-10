محمد رضا نصیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امسال 400 خانوار عشایر از سمنان، مازندران، تهران، البرز با حدود 300 هزار راس دام سبک و سنگین در مراتع بخش لاریجان حضور داشتند.

وی افزود: عشایر منطقه از 15 شهریور ماه و با نزدیک شدن به زمان نام نویسی فرزندان در مدارس، کوچ پاییزه را به دو صورت درون استانی و برون استانی آغاز کردند.

بخشدار لاریجان اضافه کرد: در کوچ درون استانی عشایر از مناطق ییلاقی استان بویژه لاریجان به سمت منطقه قشلاقی استان حرکت می کنند.

نصیری تصریح کرد: امسال به علت بارندگی های خوب بهاره و شرایط مناسب مراتع لاریجان، زمان اقامت عشایر در مراتع این بخش بیشتر بوده است.

وی اظهار داشت: در بخش کوهستانی لاریجان، بیش از چندین هزار هکتار مرتع برای چرای دامها وجود دارد.

بخشدار لاریجان با اشاره به اینکه در این بخش حدود 120هزار واحد دام سبک و 13 هزار راس دام سنگین وجود دارد، افزود: بخش کوهستانی لاریجان، از مناطق مستعد برای تولید فرآوردهای دامی مازندران است.