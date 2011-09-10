عرضه صنایع دستی در کارتن و پاکتهای سیگار!

به گزارش خبرنگار مهر، صنایع دستی ایران که مسئولان سازمان میراث فرهنگی آن را سفیر معرفی هنر ایران می خوانند، قرار است با حضور جمعی از هنرمندان ایرانی و خارجی و سفرای 9 کشور در نمایشگاه صنایع دستی کشورهای عضو اکو از روز بیستم تا 26 شهریور ماه در خراسان شمالی در معرض نمایش و فروش گذاشته شود این درحالی است که صنایع دستی ایرانی بسته بندی مناسبی ندارند به طوری که همواره ظروف خاتم کاری و میناکاری در جعبه های شیرینی، گلیم، جاجیم، شعربافی، سوزن دوزی و ... داخل کیسه پلاستیک، سنگ های فیرزوه، عقیق و جواهرات در داخل پاکت سیگار، تابلوهای نفاشی و خوشنویسی داخل کاغذ روزنامه و ... ارائه می شود.

برای حل این معضل معاونت صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی مدتها پیش طراحی بسته بندی مناسب صنایع دستی ایرانی را آغاز کرده بود و برای تعدادی از آثار بسته بندی هایی شکیل و در خور شان هنر ایرانی تعریف کرد.

مسئولان سازمان هر از گاهی وعده دادند که تا چند ماه دیگر این بسته بندی ها به تولید انبوه خواهد رسید و در بازار عرضه می شوند اما این وعده ها هیچ وقت عملی نشد.

اکنون با فرارسیدن زمان برگزاری نمایشگاه بین المللی کشورهای عضو اکو 31 استان شرکت کننده در این نمایشگاه نیز در چنین شرایطی می خواهند صنایع دستی شهر خود را به گردشگران بازدید کننده داخلی و خارجی معرفی و عرضه کنند!

به عنوان نمونه، استان خراسان شمالی که به عنوان میزبان در این نمایشگاه 44 رشته صنایع دستی خود اعم از قالیچه و پشتی ترکمنی ، گلیم و جاجیم ، چادرشب ابریشمی ، کلاه کرکی ، چارق دوزی ، پوستین دوزی و ... را به معرض فروش و نمایش می گذارد، تنها توانسته برای سه هنر دستی بسته بندی مناسب طراحی و آن را در نمایشگاه کند.

علی کاظمی، مدیرکل میراث فرهنگی استان خراسان شمالی با بیان اینکه بسته بندی صنایع دستی باید از جنس اثر باشد بنابراین بسیار زمان بر و سخت است به خبرنگار مهر گفت: سال گذشته برای گلیم، سنگ های تزئینی و زیورآلات بسته بندی مناسبی طراحی شد که آنها را در نمایشگاه صنایع دستی کشورهای اکو عرضه می کنیم.

اکنون باید پرسید با توجه به آماده نبودن بسته بندی های طراحی شده معاونت صنایع دستی برای عرضه، قرار است صنایع دستی ایرانی به عنوان سفیر معرفی هنر ایران چگونه و در چه بسته بندی هایی به دست هنرمندان نه کشور، سفرای فرهنگی و گردشگران داخلی و خارجی شرکت کننده در نمایشگاه صنایع دستی کشورهای عضو اکو داده شود؟