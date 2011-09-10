ابزار شیطان در جنگ نرم/ راه مقابله با جنگ نرم از منظر قرآن

شیطان در پی برکندن لباس تقوا از آدمی است

حجت الاسلام مهدی رستم نژاد پژوهشگر قرآن در مورد اشارات قرآنی در باب مفهوم "جنگ نرم" اظهار داشت: هرچند که اصطلاح "جنگ نرم" جدید است اما سابقه محتوایی آن به خلقت اولیه آدم برمی گردد و تا آدمی بر دنیا است این مسئله ادامه دارد.

وی افزود: از حضرت آدم ابوالبشر تلاش بیگانه و دشمنی به نام «ابلیس» وجود دارد که قرآن از آن پرده برداری کرده و در آیات مختلف نسبت به حیله های او هشدار می دهد و به بنی آدم در بیان داستان حیله شیطان نسبت به آدم خطاب می کند: ای فرزندان آدم، زنهار تا شیطان شما را مفتون نکند، آنگونه که پدر و مادر شما را از بهشت بیرون راند. در ادامه همین آیه قرآن می فرماید... یَنزعُ عَنهُمَا لِباسَهُمَا... یعنی شیطان می خواهد لباس انسان را در آورد و آدمی را از تقوا عریان کند اینجا لباس نمادی از ایمان و تقواست.

ابزار شیطان در جنگ نرم/ بهره مندی از مذهب علیه مذهب

حجت الاسلام رستم نژاد با بیان اینکه جنگ نرم همان جنگ شیطان است، تصریح کرد: قرآن به ابزار، سربازان، جهتهای شیطان هم اشاره دارد و در آیه 17 سوره اعراف از قول شیطان به این مطلب اشاره شده که انسان از هیچ جهتی از از شیطان مصونیت ندارد.

وی به تشریح ابزار جنگ نرم شیطان با توجه به آیات 61 تا64 سوره اسراء پرداخت و افزود: ابزار شیطان به قدری گسترده است که از سوژه های مذهبی هم نمی گذرد و از مذهب علیه مذهب خرج می کند همانطور که خود شیطان برای گمراه کردن آدم و حوا قسم یاد می کند که من از ناصحین هستم وَقَاسَمَهُمَا إِنِّی لَکُمَا لَمِنَ النَّاصِحِینَ (اعراف 21). یکی دیگر از ابزار جنگ نرم شیطان، تزیین و تبلیغ است؛ وقتی خدا می فرماید با صوت و حرفهایت جذب بکن یعنی صوت نماد تبلیغ است و با حرفهایت آنها را بخوان.



وی با اشاره به تزیینات شیطانی، مسجد "ضرار" را نمونه ای از این جنگ نرم شیطان برشمرد و افزود: این مسجد را کمینگاهی علیه خدا و پیامبر قرار دادند که قرآن در آیه 107 سوره توبه بدان اشاره کرده است و آن مسجد را مایه زیان و کفر و پراکندگى میان مؤمنان می خواند.

راهکارهای مقابله با جنگ نرم/ حب دنیا تأثیر دانش دینی و ایمان قلبی را خنثی می کند

عضو هیئت علمی جامعةالمصطفی بالا بردن اندیشه دینی، تقویت ایمان و باورهای دینی و زدودن حب دنیا را مهمترین راههای مقابله با جنگ نرم شیطان و پیروانش دانست و تأکید کرد: یکی از مهمترین مسائل برای مصونیت انسان در برابر این هجمه ها، بالا بردن سطح معلومات دینی است و تقویت ایمان است و از همه مهمتر اینکه حب دنیا را از دل بزداییم چراکه کسانی که حتی اطلاعات دینی و باور ایمانی بالا داشته باشند اما اگر مشکلی به عنوان حب دنیا و نفس داشته باشند آن باور قلبی دیگر نمی تواند به تنهایی او را مصون بدارد.

حجت الاسلام علوی مهر: جدال احسن و برهان بهترین روش برای مقابله با جنگ نرم



حجت الاسلام حسین علوی مهر مدیر دانشنامه قرآن پژوهی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد مفهوم جنگ نرم در آیات قرآن گفت: جنگ نرم، جنگی است که ایمان و اعتقادات دینی و فرهنگی مردم را هدف قرار می دهد به همین علت در قرآن کریم نوعی از جنگ نرم و مبارزه با آن را در قالبهای مختلف مشاهده می کنیم که شگردهای مشرکان برای مقابله با پیامبر اسلام و تضعیف روحیه مسلمانان نمونه ای از آن است که این شگردها در میان اهل کتاب نیز برای مقابله با پیامبر رایج بوده است.



وی به مقابله مشرکان با قرآن اشاره کرد و افزود: مثلا اعلام می کردند که این قرآن معجزه نیست و ما مثل آن را می آوریم در حالیکه بارها تلاش کردند اما در این کار شکست خورده و نتوانستند در مبارزه با قرآن موفق شوند. یا به مردم می گفتند این چیزی که محمد(ص) می گوید نه وحی است و نه از جانب خدا بلکه ساخته ذهن او است و پیامبر اسلام را ساحر و مجنون و شاعر می خواندند و با این مسائل در صدد بودند مردم را از پیروی از ایشان باز داشته و یا ایمان مؤمنان را تضعیف کنند.



مدیر دانشنامه قرآن پژوهی تأکید کرد: قرآن بیشتر به پاسخگویی برهانی و منطقی روی آورده است و مثلا وحی بودن آیات قرآن را اثبات می کند و یا می فرماید نشانه های جنون را در وجود پیامبر نمی بینید یا تأکید دارد که هیچکس نمی تواند به مانند آیات قرآن را بیاورد و اگر می توانید پس مثل آن بیاورید و از این طریق به مقابله با آنها می پردازد.