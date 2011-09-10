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۱۹ شهریور ۱۳۹۰، ۹:۲۴

ذوالفقاری به مهر خبر داد:

بهره برداری از مرحله نخست اردوگاه گردشگری بجستان آغاز شد

بهره برداری از مرحله نخست اردوگاه گردشگری بجستان آغاز شد

بجستان - خبرگزاری مهر: مسئول نمایندگی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بجستان گفت: بهره برداری از مرحله نخست اردوگاه گردشگری این شهرستان آغاز شد.

مهدی ذوالفقاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اردوگاه گردشگری بجستان به عنوان کمپ زائر در مساحت 3.5 هکتار توسط شهرداری این شهرستان، طراحی شده است.

وی گفت: یک میلیارد و 700 میلیون ریال طی سه سال گذشته از محل اعتبارات گردشگری برای اجرای مرحله اول این طرح اختصاص یافت.

ذوالفقاری تصریح کرد: اقداماتی نظیر احداث سرویس بهداشتی، دو هزار و 800 متر مربع محوطه سازی، اجرای روشنایی و ایجاد سکوهای نشیمن صورت گرفته و طرح هوشمند آبیاری نیز در این اردوگاه اجرا خواهد شد.

وی اظهار داشت: ایجاد مجتمع های بین راهی، مجتمع های خدمات بهداشتی و کمپ های زائر در مبادی ورودی شهرها برای اسکان موقت مسافرین را از جمله این زیرساخت های لازم برای رفاه زائرین است.

کد مطلب 1403311

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