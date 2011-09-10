ذات الله نیکزاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این عملیات شامل تراشیدن و آماده سازی پایه ها برای استحکام بخشی، زیربندی و استحکام بخشی پایه ها، پوشش طاق با خشت و ملات گچ و خاک، جمع آوری آجرچینی ها و پله های فرسوده، بازسازی پله ها و هره ها با آجر فرشی و ملات ماسه و سیمان و بندکشی پله ها و هره ها با ملات سیمان سفید و پودرسنگ است.

وی اجرای آجرفرش کف، بندکشی آجر فرش کف با ملات ریگ و آهک، زیرسازی و شفته کف با آهک و جمع آوری و حمل خاکهای اضافی و نخاله های موجود به خارج شهر را از دیگر عملیات انجام شده برای مرمت خانه مشروطه یزد عنوان کرد.

نیکزاد یادآور شد: مرمت خانه مشروطه با اعتباری بالغ بر 83 میلیون ریال انجام شده است.

وی افزود: خانه مشروطه که در خیابان امام در شهر یزد واقع شده است با سبک معماری سنتی و قدمتی حدود 200 ساله، مربوط به دوره قاجاریه است.

نیکزاد ادامه داد: این خانه دارای یک حیاط مرکزی است که حوض مستطیل شکلی در میان حیاط واقع شده و در دو طرف آن باغچه، درخت و گلکاری است و درب ورودی خانه در ضلع شمالی است و در چهار طرف حیاط اتاق هایی مناسب فصل ساخته شده است.

وی عنوان کرد: اتاق های یک دری، دو دری، سه دری و چهار دری که از ویژگی های معماری سنتی خانه های یزدی است نیز در این حیاط مشاهده می شود.

نیکزاد یادآور شد: اتاق دو دری خانه، معروف به اتاق مادر بزرگ را محمود مشروطه به صورت گنجینه ای زیبا آراسته و اشیای عتیقه فراوانی در این اتاق جمع آوری و به نمایش گذاشته است.

وی اظهار داشت: اتاق ضلع جنوبی که به احتمال زیاد در گذشته تالار بوده، اکنون به صورت اتاق چهار دری تابستانی از آن استفاده می شود و طبقه زیرین به جوی آب و فضایی مشهور به زیر زمین تعلق دارد که ویژه استراحت در تابستان و نگهداری میوه در گذشته بوده است.