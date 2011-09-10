نثر جلال بعد از «مدیر مدرسه» به تندی گرایید

عبدالعلی دستغیب نویسنده و منتقد حوزه ادبیات داستانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نوع نثرآل‌احمد و در پاسخ به اینکه آیا این نثر در دوره بعد او نیز تکرار شد یا خیر بیان داشت: به نظر من نثر آل‌احمد نیز به نوعی از حیث ساختار تاثیر گرفته از چوبک، علوی و هدایت است که آنها نیز به نوعی متاثر از چخوف و موپوسان هستند.

وی ادامه داد: آل احمد تا زمانی که «مدیر مدرسه» را می‌نویسد، حرف تازه‌ای نمی‌زند. بیشتر نوشته‌های او یا در نشریات حزب توده منتشر شده و یا نوعی خاطره‌گویی است. البته نشان می‌دهد که فوت و فن کار را می‌داند و می‌تواند در نوشتن هیجان ایجاد کند، ولی خب به نظر من تا زمان انتشار این اثر هنوز قراردادی می‌نویسد و حتی به نثر کسانی مثل چوبک و علوی که مقلد آنهاست نیز نمی‌رسد.

دستغیب افزود: بعد از مدیر مدرسه، جلال به نثر خود تمایز می‌دهد و آن را نوعی برهنه و عریان می‌کند. نثر او از این دوره به بعد با خشم و تندی همراه می‌شود. این فرم در داستان‌های او غالب می‌شود و حتی گاهی به گروتسک هم می‌رسد که نمونه‌اش را در داستان «شوهر آمریکایی» می‌توان دید.

به گفته دستغیب، بعد از مرگ جلال تلاش‌های زیادی از سوی نویسندگان شد تا از نظر محتوا و نوع رجعت به دین به نوعی آل‌احمد تکرار شود، اما این اتفاق رخ نداد، چرا که سبک جلال به خود او و بودنش بستگی داشت. آل‌احمد آدمی برخاسته از یک خانواده مذهبی بود که کمونیست ‌شد، بعد انشعاب ‌کرد و ملی‌گرا ‌شد و در نهایت به اصلیت خودش که دین است، بازگشت و این موضوعات است که منحصر به فرد اوست و ادبیاتش را نیز خاص خودش می‌کند.

به گفته این منتقد، آشنایی با اندیشه‌های مارکس و فردید از سویی و برگشت به دیانت موضوعی است که درهیچ نویسنده ‌دیگری در کشور ما جمع نشد و ایجاد نمونه دیگری از آل‌احمد را با مشکل مواجه کرد. اگر هم کسی این طور کاری کرد، خیلی مصنوعی و غیرطبیعی جلوه کرد.