زینب عزیزی در گفتگو خبرنگار مهر، درباره وضعیت جسمی این شاعر گفت: در حال حاضر علائم حیاتی احمد خوب است؛ ضربان قلب او 70، تعداد نفس‌هایش در دقیقه 100 و فشارش 12.5 روی 7 است و خوشبختانه وضعیتی کاملاً طبیعی دارد.

به گفته وی وضعیت هوشیاری احمد عزیزی هم مساعد است و واکنش‌هایش نسبت به محیط پیرامون، نرمال است.

خواهر این شاعر با اشاره به سفر هیئت اعزامی از سوی وزیر ارشاد به کرمانشاه برای پیگیری وضعیت عزیزی گفت: این سفر برای احمد، روحیه‌بخش و در ضمن یک تجدید دیدار بود؛ احمد صدای آقای قزوه را شناخت و از حضور این شاعر بربالینش بسیار خوشحال شد.

زینب عزیزی همچنین درباره نتایج این سفر افزود: نظر نهایی این عزیزان و از جمله آقای طالبیان (قائم مقام وزیر ارشاد در حوزه شعر و ادب) این بود که در صورتی که پزشکان معالج احمد، دستور به اعزام او به خارج از کشور بدهند، وزارت ارشاد هر گونه کمکی در این خصوص نیاز هست، انجام دهد.

وی ادامه داد: در حال حاضر در بیمارستان امام رضا (ع) تنها از احمد پرستاری می‌شود و مسئولان زحمتکش این بیمارستان مدت‌هاست که اعلام کرده‌اند امکانات لازم برای انجام عمل تراکستومی (جدا کردن تراشه از گلو) را ندارند.

خواهر این شاعر گفت: در حال حاضر هم دو گزینه مطرح است؛ یا اینکه او برای عمل به بیمارستان مسیح دانشوری منتقل شود یا اینکه برای مداوا و انجام عمل جراحی به آلمان برود.

زینب عزیزی در عین حال تاکید کرد: البته اعزام احمد به آلمان برای مداوا تنها در صورتی است که تیم پزشکی مرتبط در بیمارستان مسیح دانشوری اعلام کنند، که آنها هم نمی‌توانند این عمل را انجام دهند.

وی همچنین از ترجمه پرونده پزشکی این شاعر در صورت نیاز به اعزامش به خارج از کشور خبر داد و افزود: هنوز از تهران به ما نگفته‌اند آیا می‌توانند عمل جراحی مربوطه را روی گلوی احمد انجام دهند یا نه. در صورتی که پاسخشان منفی باشد، احمد برای مداوا به آلمان اعزام خواهد شد.

احمد عزیزی، شاعر اهل بیت (ع) 15 اسفندماه 86 به دلیل کاهش سطح هوشیاری ناشی از تشنج، بیماری قلبی و کلیوی به کما رفت و او از همان روز تاکنون در بیمارستان امام رضا (ع) کرمانشاه بستری است.