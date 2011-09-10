تردید اکثر آمریکایی ها درباره پیروزی در جنگ علیه تروریسم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، نظرسنجی جدید موسسه گالوپ در آستانه دهمین سالگرد حادثه 11 سپتامبر نشان داد: 46 درصد از آمریکایی ها بر این باورند که ایالات متحده و همپیمانان این کشور اقدامات قابل توجهی را در جهت مبارزه علیه تروریسم انجام داده و در حال پیروزی هستند.

این درحالیست که 54 درصد از آمریکایی ها اقدامات دولت را در جهت مبارزه با تروریسم ضعیف دانسته و اعلام کردند القاعده و طالبان همواره بر تهدیدات خود درباره احتمال حملات تروریستی افزوده اند.

نتایج این نظرسنجی همانند نتایج نظرسنجی اکتبر 2001 کمی پس از اشغال افغانستان توسط نیروهای آمریکایی بود که در آن 42 درصد از مردم ایالات متحده اعلام کردند آمریکا و همپیمانان آن در حال پیروزی در جنگ هستند اما 58 درصد عملکرد ایالات متحده را ضعیف توصیف کردند.

همچنین از هر 10 آمریکایی شش نفر اعلام کردند که اعضای القاعده با وجود اقدامات دولت آمریکا همواره حملات گسترده ای را در معابر و بخش های حمل و نقل عمومی انجام داده اند.

در حملات تروریستی 11 سپتامبر 19 نفر که گفته می شود از اعضای القاعده بوده اند پس از ربودن 4 هواپیمای تجاری-مسافربری دو هواپیما را در فواصل زمانی متفاوت به برج‌های دوقلوی مرکز تجارت جهانی نیویورک زدند که در نتیجه آن همه مسافران به همراه عده ای که در ساختمانها حضور داشتند، کشته شدند.

هواپیماربایان همچنین هواپیمای سوم را به پنتاگون واقع در ارلینگتون ویرجینیا زدند، اما هواپیمای چهارم در زمینی نزدیک شنکسویل در ایالت پنسیلوانیا سقوط کرد. این حملات مجموعا 2 هزار و 993 قربانی با ملیتهایی از 90 کشور جهان داشت.