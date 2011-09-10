به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مرضیه وحید دستجردی گفت: تاکنون تعداد بیماران فوتی مبتلا به وبا در کشور کمتر از انگشتان یک دست بوده است که افراد فوت شده اغلب دارای سنین بالای 85 سال و یا اتباع بیگانه بوده است.

وی ورود غیر قانونی اتباع بیگانه، استفاده از آبهای تصفیه نشده و چاه و مصرف سبزیجات کشت شده با آبیاری چاه را از جمله علل شیوع وبا دانست.

وزیر بهداشت با اشاره به اهمیت رعایت اصول بهداشتی در مصرف میوه و سبزیجات گفت: با شست و شوی چهار مرحله‌ای سبزیجات و نیز رعایت کردن مصرف آبهای بهداشتی و قابل اطمینان می‌توان جلوی شیوع وبا در کشور را گرفت.

وی با اشاره به اینکه در مناطق روستایی نظارتهای بهداشتی بر مصرف آب جدی نیست، افزود: در این راستا و با توجه به اهمیت بیماری وبا و شیوع آن بر استفاده از آب‌های بهداشتی در روستاها تأکید شده است.

وزیر بهداشت در ارتباط با استانداردهای جهانی جلوگیری از شیوع بیماری وبا در کشور گفت: در حال حاضر 95 درصد آب شرب مصرفی شهرهای کشور و نیز 80 درصد آب لوله‌ کشی روستاها از منابع بهداشتی و با رعایت اصول کلرزنی آب مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی تاکید کرد: بر این اساس مشکلی در ارتباط با جلوگیری از بیماری وبا با توجه به استانداردهای جهانی وجود ندارد و ایران در این ارتباط اقدامات مناسبی انجام داده است.

دستجردی در ارتباط با لغو مجوز مصرف سبزیجات در رستورانها و اماکن اقامتی گفت: وزارت بهداشت مصرف سبزیجات در رستورانها را تا اطلاع ثانوی ممنوع کرده است اما در منازل افراد با رعایت مراحل شست و شوی سبزیجات می‌توانند از سبزیجات تازه استفاده کنند.