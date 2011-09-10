مدیر مدرسه عامل اصلی و جهت دهنده فعالیت های آموزشگاه است

خسرو ساکی در گفتگو با خبرنگار مهر بر نقش محوری مدیران مدارس در سیستم تعلیم و تربیت در کشور تاکید کرد و از آنها خواست با همفکری و تشریک مساعی در راستای تحقق اهداف متعالی تعلیم و تربیت و اجرای برنامه های تحول بنیادین آموزش و پرورش تلاش کنند.

وی با اشاره به سیاست ها و برنامه های آموزش و پرورش در سال جاری در راستای برپا کردن مدارس در نوبت صبح بیان کرد: یکی از ویژگی های اصلی اجرایی کردن این طرح در استان کردستان بهره گیری از ظرفیت خالی نوبت بعد از ظهر مدارس برای فعالیت های پرورشی و فوق برنامه و یادگیری بهتر نوبت صبح برای دانش آموزان است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کردستان پنج روزه کردن فعالیت مدارس ابتدایی بر اساس تصویب شورای عالی آموزش و پرورش و ارائه مجوز برای اداره مدارس راهنمایی و متوسطه بر اساس تصمیم این شورا را برنامه دیگر آموزش و پرورش عنوان کرد و با بر شمردن مزایای این برنامه از جمله تحکیم بنیان خانواده، رویکرد آموزش و پرورش را در اجرای این برنامه تشویقی اعلام کرد و از مدیران مدارس خواست تا ضمن ارزیابی و در نظر گرفتن امکانات، فعالیت مدارس را بر اساس پنج روز در هفته برنامه ریزی کنند.

ساکی توسعه آموزش های فنی و حرفه ای را برنامه دیگر رویکرد اصلی آموزش و پرورش در سال جاری برشمرد و با اشاره به اشباع جامعه از فارغ التحصیلان رشته های نظری به رونق بازار کار فارغ التحصیلان آموزش های فنی و حرفه ای اشاره کرد و گفت: هدف گذاری برنامه پنجم توسعه، ارتقاء آموزش های فنی و حرفه ای است و انتظار می رود با اطلاع رسانی درست دانش آموزان را با جدیت به طرف رشته های فنی و حرفه ای که باعث توسعه و تولید بیشتر و کار آفرینی می شود هدایت کنیم.

وی هوشمند سازی مدارس و ساماندهی مدارس شبانه روزی را اولویت کاری دیگر ذکر کرد و از مدیران مدارس خواست با بازنگری و اصلاح اداره این مراکز در راستای استاندارد و کیفی سازی این مراکز تلاش کنند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کردستان در پایان سخنان خود یادآور شد: تخصیص نیروی متخصص به فعالیت های مختلف از جمله مدیریت مدارس و مربی ورزش، دایر کردن مجتمع های آموزش و پرورش متصل شهری برای هم افزایی و استفاده از قابلیت های یکدیگر و بهبود عملکرد، بازنگری در مجتمع های آموزش و پرورشی روستایی، ساماندهی نیروی انسانی بر اساس نرم تراکم و رعایت نرم استان، استفاده بهینه از منابع موجود، امکانات مدارس و تجهیزات، مدیریت مصرف، توسعه ظرفیت مدارس نوبت صبح و مدارس خاص، رعایت ضوابط ثبت نام و ثبت نام اینترنتی دانش آموزان از جمله دیگر اولویت های کاری آموزش و پرورش استان کردستان در سال جاری است.