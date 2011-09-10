به گزارش خبرگزاری مهر، "عبدالباری عطوان" نویسنده عرب زبان و سردبیر روزنامه القدس العربی امروزدر سرمقاله خود به حوادث 11 سپتامبر اشاره می کند و می نویسد: چه خوب است که از این حوادث درس و عبرت گرفت.

درحالی دهمین سالروز حادثه 11 سپتامبر می آید که باید گفت آمریکا از وقوع آن بیشترین خسارت و ضرر را دیده است خواه گروهک تروریستی القاعده خود طراح آن عملیات و مجری آن بوده یا اینکه گروه های آمریکایی این گروه را هدایت کرده تا به منافع خود برسند. درهر دو حالت واشنگتن از این حادثه بسیار متضرر شده است.

عبدالباری عطوان درادامه می نویسد: دو حمله نیویورک و واشنگتن که منتسب به القاعده شد آمریکا را به سوی دو جنگ ویرانگر عراق و افغانستان کشاند که هر دوی آنها درنهایت منجر به شکست سنگین نظامی آمریکا و همچنین از بین رفتن هیبت نظامی آن شدند .

علاوه بر کشته شدن 5 هزار تن از نظامیان آمریکایی و 40 هزار تن دیگر زخمی شدند و از دیگر نتایج آن افزایش نفرت از آمریکا در اقصی نقاط جهان به ویژه در جهان اسلام است.

برخی براین باورند که جهان اسلام غرامت سنگینی از این حملات داده چراکه عراق ویران شده و نزدیک به یک میلیون تن از مردم عراق کشته شده و افغانستان هم به عنوان یک کشور اسلامی مورد هجوم آمریکا و اشغال آن قرار گرفت. ما بی هیچ بحث و جدلی این عقیده را می پذیریم اما باید این نکته را نیز مدنظر داشته باشیم که حمله به عراق و اشغال آن یکی از دسیسه های آمریکا بود که قبل از حمله 11 سپتامبر به طور مشخص در سال 1998 طراحی شد چرا که گروهی از طرفداران اسرائیل در آمریکا مانند "پروفسور برنارد لویس" و برخی از نو محافظه کاران مانند "ریچار پرل" و "پل ولفویتز" و همچنین "جان بولتن" و دیگران برای ویران کردن عراق دسیسه چینی کردند و این مسئله را روزنامه های آمریکایی فاش کردند.

اینان براین باور بودند که عراق خطر بزرگی برای موجودیت اسرائیل به شمار می رود و این تصادفی نبود که آنان بعد از حملات 11 سپتامبر برای حمله به عراق توطئه چینی کنند.

القدس العربی درپایان تاکید دارد: حال بعد از گذشت 10 سال از حمله به عراق آمریکا دچار شکست سنگینی دراین کشور شده است و دولت آمریکا بدلیل حملات 11 سپتامبر و نتایج فاجعه آمیز آن به یکی از کشورهای بسیار ضعیف و ترسو و مقروض ( حدود 14 تریلیون دلار ) تبدیل شده است و آیا این سوال برانگیز نیست که آمریکا جرات دخالت نظامی در لیبی را نداشت و این ماموریت را به دوش فرانسه و انگلیس واگذار کرد ؟ چراکه نگران و هراسان از تکرار دو تجربه عراق وافغانستان بود.