دکتر عماد افروغ نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی، درباره عملکرد شوراهای راهبردی شبکه‌های تلویزیونی به خبرنگار مهر گفت: ما در جلسات شرکت کرده و نظراتمان را ارائه می‌کنیم. اما جمع بندی این نظرات را بر عهده نداریم و شبکه این جمع بندی‌ها را به گروه‌های تحقیقاتی ارائه کرده و آن‌ها بر رویشان کار می‌کنند.

وی افزود: به این ترتیب می‌شود به صورت میان مدت یا دراز مدت شاهد نمود این دیدگاه‌ها باشیم. با این حال بسیاری از پیشنهادات دوستان قابلیت اجرایی شدن در بلند مدت را دارند و نمی‌توان انتظار عملی شدن آن‌ها با سرعتی زیاد را داشت و شتابان با آن برخورد کرد. ما نیز چنین توقعی نداریم و تنها انتظار می‌رود از سوی مدیران به بحث‌های مطرح شده توجه شود.

این جامعه شناس با اشاره به برگزاری نهمین جلسه شورای راهبردی شبکه چهارم در آینده نزدیک، اظهار کرد: نَفس برگزاری این نشست‌ها قابل توجه است و وجود اتاق فکری که با حضور عده‌ای به ارزیابی برنامه‌ها بپردازد، امری مثبت تلقی می‌شود که به واسطه آن دیگر صدا و سیما نمی‌تواند مدعی شود گروهی که به عملکرد آن تذکر دهد وجود ندارد.

افروغ ادامه داد: اما عملی شدن مباحث طرح شده به زمان نیاز دارد و نباید عجولانه با آن برخورد کرد. در این نشست‌ها پیشنهادات کیفی خوبی در جهت عمق بخشیدن به برنامه‌های شبکه چهارم طرح شده است. با توجه به جایگاه خاص این شبکه نیز سعی شده پیشنهادات کاربردی و متناسب با ضرورت‌ها و شرایط جامعه باشند و با مبانی نظری انقلاب و اهداف جمهوری اسلامی تناسب داشته باشند.

وی تصریح کرد: البته نگرانی نسبت به عملی نشدن این مباحث در تمام افراد شورا وجود دارد و ما اگر احساس کنیم این شورا حالت فرم دارد از شرکت در آن خودداری خواهیم کرد. اما مدیران به ما در این باره قول مساعد داده‌اند و حتی بنا شده مدیران گروه‌ها نیز با حضور در جلسات در جریان پیشنهادات قرار بگیرند و حتی با ریز شدن بر روی مباحثی که ما نظراتی کلی درباره‌شان داده‌ایم، بر روی آن‌ها دقیق‌تر و موشکافانه‌تر بحث کنیم.

این جامعه شناس با بیان این مطلب که شاهد نمود برخی از تذکرات بوده است،‌ یادآور شد: برخی از مباحثی که در جلسات ذکر شد تا حدودی اعمال شده است و گرچه نمی‌توانم جزئی وارد این مقوله شوم اما برنامه‌ای بود که با اظهار نظر ما متوقف شد و سمت و سوی مطلوبی پیدا کرد. در کل اقداماتی که در این باره در شرف انجام است کاملا جدی است و همه نیز با دست پر به جلسه می‌آیند و برخورد منتقدانه‌ای دارند.