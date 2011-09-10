به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، گرت وایلدرز سیاستمدار افراط گرای هلند گفت که از سوی کوری برناردی سناتور استرالیایی برای دیدار از استرالیا دعوت شده و به زودی به این کشور سفر می کند.

برناردی نیز تصدیق کرد که به وایلدرز پیشنهاد کرده دیدارهایی در برنامه سفر وی به استرالیا هماهنگ و برنامه ریزی کند.

وی همچنین مدعی شد درحالی که سفر وایلدرز به استرالیا می تواند طوفانی از مناقشات را رقم بزند اما در عین حال مخالفت با این سفر لطمه به آزادی بیان است.

وایلدرز رهبر حزب جناح راستی افراط گرای آزادی که به منظور گسترش پیام انزجار و نفرت خود به کشورهای مختلف سفر می کند پیشتر اسلام را با فاشیسم قیاس کرده و نسبت به گسترش اسلام در استرالیا هشدار داده است.

وی که اخیرا پیام ضد اسلام خود را به کانادا و آمریکا برده بود برای سخنرانیهای غیرقابل کنترل خود علیه اسلام و مسلمانان در سراسر جهان بدنام است.

وی خواستار ممنوعیت قرآن شده و در سال 2008 فیلم 15 دقیقه ای "فتنه" را در رابطه نسبت اسلام و خشونت در اینترنت منتشر کرد.

در آستانه انتخابات عمومی سال گذشته حزب ضد مهاجرت وایلدرز ستادی را با عنوان " اسلامی شدن هلند و ساخت مساجد جدید را متوقف کنید" راه اندازی کرد تا بتواند آرای بیشتری بدست آورد که این امر مؤثر واقع شد و این حزب درمقایسه با سال 2006 که وایلدرز آن را تأسیس کرده بود به بزرگترین موفقیت خود دست یافت.

تصمیم وایلدرز برای دیدار از استرالیا بلافاصله از سوی سیاستمداران استرالیایی به عنوان اقدامی شرم آور محکوم شد.

راب میچل نماینده پارلمانی حزب کار ایالت ویکتوریا گفت: استرالیا جایی برای اجرای این نمایشهای مسخره نیست. وایلدرز می تواند دیدگاه های خود را به همان جایی ببرد که از آنها گرفته است.

کیت لاندی دبیر مهاجرت پارلمان استرالیا با انعکاس دیدگاه مشابه از تونی آبوت رهبر حزب مخالف خواست موضع خود را در حمایت از این شخصیت تفرقه انداز و تحریک کننده افکار افراط گرایانه روشن کند.