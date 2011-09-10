روبنده و برقع در شهری از اسپانیا ممنوع شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، بیل سرا شهردار شهر ساپوبلا مدعی شد رأی گیری های انجام شده تبعیض دینی یا فرهنگی نبوده است ، بلکه موضوع امنیت عمومی بوده است تا مردم چهره های خود را نمایان کرده و بتوان آنها را شناسایی کرد.

وی اظهار داشت که این محدودیت برای تمام انواع پوششهای صورت چون کلاهای موتور سیکلت ، کلاه های اسکی و ماسکهای مختلف نیز اعلام می شود.

ساپوبلا با این رأی گیری به چند شهر دیگر اسپانیایی که روبنده و برقع را ممنوع کرده اند، ملحق شده است.

بیل سرا اظهارداشت: در شهر ساپوبلا تنها دو زن از روبنده استفاده می کنند.

به گزارش مهر، بحث ممنوعیت روبنده و برقع در اروپا که از بلژیک و فرانسه آغاز شد و اکنون در این دو کشور و برخی شهرهای اروپایی اجرایی می شود مورد انتقاد برخی فعالان اجتماعی و ناظرین حقوق بشر قرار گرفته است.

بسیاری از تحیلگران اعتقاد دارند دولتهای اروپایی به جای حل مشکلاتی که مسلمانان با آن دست و پنجه نرم می کنند به موضوعی توجه کرده اند که تحت هیچ شرایطی نه اولویت داشته و نه می تواند مشکلی از مشکلات مسلمانان حل کنند. آنها اعتقاد دارند مطرح کردن این موضوع تنها با هدف معطوف کردن توجه عمومی به مسئله پوشش زنان مسلمان بوده و هیچ دستاورد اجتماعی و امنیتی نخواهد داشت.