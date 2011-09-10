حضور بنیاد اندیشه اسلامی در اجلاس مجمع جهانی اهل بیت

به گزارش خبرگزاری مهر، بنیاد اندیشه اسلامی ناشر 15 مجله بین‌المللی به 6 زبان زنده انگلیسی، عربی، فرانسوی، اسپانیایی، روسی و اردو، در راستای سیاست حضور فعال در همایش‌ها، نشست‌ها، نمایشگاه‌ها و جشنواره‌های مختلف فرهنگی مطبوعاتی، به نمایندگی از سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در پنجمین اجلاس عمومی مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) حضور خواهد داشت.

طی روزهای برگزاری این همایش، سردبیران نشریات و سایت‌های بنیاد اندیشه در محل اجلاس حضور پیدا کرده و به معرفی نشریات، سایت‌ها و فعالیت‌های گسترده این مجموعه در عرصه مطبوعات، نشر و فضای مجازی می پردازند.

پنجمین اجلاس عمومی مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) با حضور بیش از پانصد نفر از نخبگان و شخصیت‌های برجسته شیعه سراسر جهان، سران و شخصیت‌های عالیرتبه لشکری و کشوری از 20 تا 23 شهریورماه 1390 در سالن اجلاس سران تهران برگزار می‌شود.